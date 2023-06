Torino-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Torino-Inter è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’Inter chiude il suo campionato in casa del Torino, una settimana prima della finalissima di Champions League con il Manchester City, il punto più alto degli ultimi 13 anni di storia nerazzurra. Per gli uomini di Simone Inzaghi, concentrati sull’appuntamento più importante della stagione, la sfida con i granata non ha alcun valore ai fini della classifica.

Lautaro Martinez e compagni hanno già messo in cassaforte uno dei quattro piazzamenti Champions e sono certi di prendere parte alla competizione continentale più prestigiosa anche nella prossima stagione, a prescindere da come finirà nell’ultimo atto di Istanbul. Decisiva – oltre alla nuova penalizzazione con cui ha dovuto fare i conti la Juventus, che ha riscritto un’altra volta la graduatoria della Serie A – la vittoria ottenuta sabato scorso ai danni dell’Atalanta, piegata 3-2 a San Siro. Nonostante fosse reduce dal trionfo in Coppa Italia, l’Inter è partita a razzo mettendo subito spalle al muro la Dea. Lukaku e Barella hanno segnato due gol nei primi tre minuti di gioco indirizzando, di fatto, la gara. La squadra di Gian Piero Gasperini ha provato più volte a rientrare in partita ma una rete del solito Lautaro nell’ultimo quarto d’ora ha chiuso definitivamente i conti.

È un Toro da trasferta

Continua, dunque, il momento di forma dei nerazzurri, che arrivano all’appuntamento del 10 giugno in fiducia ma soprattutto in forma smagliante. Dallo scorso 23 aprile l’Inter ha collezionato solo vittorie, ad eccezione della sconfitta, ininfluente, contro il Napoli.

Inzaghi, sulla falsariga di due settimane fa nella trasferta partenopea, farà riposare quasi tutti i titolari, schierando verosimilmente una formazione imbottita di riserve. Potrebbe approfittarne il Torino, che si sta giocando l’ottavo posto insieme a Fiorentina, Monza e Bologna. Un piazzamento che, se la Juventus dovesse essere esclusa dalle competizioni europee, può diventare anche un lasciapassare per l’Europa. I granata di Ivan Juric in questa corsa sono padroni del proprio destino: hanno gli stessi punti della Viola di Vincenzo Italiano ma sono in vantaggio negli scontri diretti. Ciò significa che, battendo l’Inter, potrebbero tagliare un importante traguardo, impensabile ad inizio stagione. Torino che in ogni caso dovrà “sbloccarsi” tra le mura amiche: sabato scorso è arrivata l’ennesima vittoria in trasferta ma Rodriguez e compagni non vincono in casa addirittura da marzo.

Torino-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Juric potrebbe confermare in blocco la formazione che una settimana fa ha rifilato quattro gol allo Spezia. Miranchuk dovrebbe vincere il ballottaggio con Karamoh sulla trequarti, mentre in difesa il duello è come al solito tra Gravillon e Djidji. Indisponibile Radonjic, appena raggiunto in infermeria dall’ex interista Lazaro, out per un problema all’adduttore.

Sarà ampio turnover per Inzaghi, che medita di far riposare i titolarissimi. Non è al meglio D’Ambrosio, in panchina potrebbe rivedersi Skriniar. In attacco possibile chance per il giovane centravanti Curatolo, a centrocampo invece spazio al rientrante Gagliardini.

Come vedere Torino-Inter in diretta tv e in streaming

Torino-Inter in programma sabato alle 18:30 allo stadio “Olimpico-Grande Torino” di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Inter ha quasi sempre avuto la meglio sul Torino negli ultimi sette precedenti, terminati con sei vittorie nerazzurre e un pareggio. In questo caso i tre punti in palio servono solamente ai granata, che vogliono spuntarla nella corsa all’ottavo posto. In casa finora hanno sono stati deludenti ma contro una squadra imbottita di seconde linee dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Torino-Inter

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Bellanova, Gagliardini, Asllani, Akinsanmiro, Gosens; Dzeko, Curatolo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1