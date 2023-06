Lipsia-Eintracht Francoforte, finale Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostici

Lipsia-Eintracht Francoforte è la finale della Coppa di Germania 2022-23 e si gioca sabato alle 20:00: probabili formazioni, diretta tv, pronostici.

Con la Bundesliga in archivio già da una settimana, in Germania c’è rimasto da assegnare un solo titolo: la coppa nazionale. E a contendersela, sul campo neutro dell’Olympiastadion di Berlino, non saranno né Bayern Monaco né Borussia Dortmund, le due grandi protagoniste della lotta per il Meisterschale, ma il Lipsia campione in carica e l’Eintracht Francoforte, quasi obbligato a vincerla per poter disputare la prossima Europa League.

La squadra di Oliver Glasner, infatti, è arrivata solamente settima in campionato: ha chiuso a quota 50 punti come il Bayer Leverkusen, ma ha avuto la peggio per via della differenza reti. Ad oggi le Adler, che pagano a caro prezzo una seconda parte di stagione deludente – in Bundesliga sono rimasti a secco di vittorie per diversi mesi dopo l’eliminazione dalla Champions League per mezzo del Napoli – sarebbero qualificate alla Conference League. Un importante downgrade rispetto alla scorsa stagione, che si era conclusa con la storica vittoria dell’Europa League nella finale di Siviglia e con la qualificazione alla Champions, da teste di serie. L’Eintracht non vince la Coppa di Germania da cinque anni: una volta capito che sarebbe stato difficile recuperare punti in campionato, è diventata l’obiettivo numero uno. Nei quarti e in semifinale Kolo Muani e compagni hanno eliminato Union Berlino (2-0) e Stoccarda (3-2). Francoforte che ha comunque chiuso in crescendo, vincendo le ultime due gare casalinghe contro Mainz e Friburgo.

Quarta finale negli ultimi cinque anni per il Lipsia

Momento positivo anche per il Lipsia, che ha sempre vinto nelle ultime cinque giornate di Bundesliga, blindando il terzo posto dietro a Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Il piazzamento Champions, dunque, è già in tasca: la vittoria della Coppa di Germania non sarebbe altro che la classica ciliegina su una torta in una stagione che qualche soddisfazione l’ha riservata. Per il secondo anno di fila il Lipsia ha l’opportunità di vincere un titolo, il secondo della sua breve (ma intensa) storia: il club infatti è nato solo nel 2009. I Roten Bullen hanno giocato quattro finali negli ultimi cinque anni ma solamente nella passata stagione hanno sfatato quello che era ormai diventato un vero e proprio tabù, battendo il Friburgo ai calci di rigore nell’ultimo atto di Berlino. Marco Rose potrà contare sul momento magico di Christopher Nkunku, laureatosi capocannoniere del massimo campionato tedesco con 16 gol. L’attaccante francese, assente per diversi mesi per un infortunio, ha ritrovato la sua miglior forma proprio nelle ultime settimane.

Ed è pronto a prendersi sulle spalle l’attacco del Lipsia. I precedenti tra le due squadre sono in perfetto equilibrio ed anche quello stagionali si sono conclusi con una vittoria per parte (4-0 e 2-1). Rose tuttavia dovrà fare i conti con due assenze pesanti: Gvardiol (squalificato) in difesa e André Silva in attacco, con l’ex Milan che resterà fuori per almeno quattro mesi. L’unico dubbio di Glasner invece è tra Kamada – vicino al Milan – e Rode.

Come vedere Lipsia-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

Lipsia-Eintracht Francoforte è in programma sabato alle 20:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

In Bundesliga il Lipsia ha collezionato sedici punti in più del Francoforte ed ha fatto meglio pure a livello realizzativo. I Roten Bullen avranno forse meno motivazioni degli uomini di Glasner, essendo già qualificati alla Champions League, ma arrivano alla finale in un gran fiducia. E dovrebbero confermare la loro superiorità, soprattutto tecnica, rispetto agli avversari. Si profila in ogni caso un match combattuto, come ogni finale secca che possa definirsi tale, con entrambe le squadre a segno. Occhio allo scatenato Nkunku.

Le probabili formazioni di Lipsia-Eintracht Francoforte

LIPSIA (4-2-2-2): Blaswich; Simakan, Orban, Klostermann, Halstenberg; Laimer, Haidara; Szoboszlai, Dani Olmo; Nkunku, Werner.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, N’Dicka; Buta, Rode, Sow, Lenz; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1