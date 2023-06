Cremonese-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cremonese-Salernitana è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Per qualche settimana la Cremonese di Davide Ballardini ha creduto di poter replicare un’impresa simile a quella che realizzò la Salernitana lo scorso anno.

I granata, dati per spacciati fino a pochi mesi prima della fine del campionato, erano riusciti a mantenere la categoria grazie ad una rimonta epica, raggiungendo l’obiettivo solamente all’ultima giornata. Ma i grigiorossi, a differenza loro, hanno cominciato ad ingranare quando era troppo tardi. Pagano a caro prezzo il girone d’andata disastroso: con il cambio di guida tecnica c’è stata una svolta, ma non è bastata per rientrare in una lotta per la salvezza che, a conti fatti, non ha mai riguardato la Cremonese. Retrocessi aritmeticamente già da due turni, Okereke e compagni proveranno a salutare la Serie A – riconquistata dopo due decenni lo scorso anno – con un risultato positivo. Tre sconfitte di fila per la formazione grigiorossa, che ha definitivamente allargato le maglie per quanto riguarda l’assetto difensivo. Nell’ultimo match casalingo col Bologna hanno incassato ben cinque gol, tre invece domenica scorsa in casa della Lazio, anche se la rimonta – poi vanificata dalla rete di Milinkovic-Savic allo scadere – da 2-0 a 2-2 è un segnale importante.

La Salernitana non vuole fermarsi

La Salernitana invece dà appuntamento alla prossima stagione dopo essere stata promossa a pieni voti. I campani non sono mai stati coinvolti nella lotta per non retrocedere a differenza della stagione passata e sono a un passo dal record di punti in massima serie.

Qualora dovesse vincere contro la Cremonese eguaglierebbe la propria miglior media punti stagionale nella competizione: 1.18 come nel 1947-48, considerando sempre tre punti a vittoria. Merito, soprattutto, del tecnico Paulo Sousa, subentrato ad inizio 2023 a Davide Nicola. L’allenatore portoghese è stato capace di valorizzare diversi giocatori della rosa granata, dando un’identità precisa alla squadra, puntando su idee meno conservative rispetto al predecessore. Da quando Sousa siede sulla panchina della Salernitana ha perso solo due partite su quindici: i granata hanno mostrato carattere anche nell’ultimo turno, a salvezza già acquisita, rimontando l’Udinese dopo essere finiti sotto di due gol.

Cremonese-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Tra i grigiorossi sono indisponibili Dessers, Chiriches e Benassi. Improbabile che Ballardini ne recuperi almeno uno. Il tecnico dovrebbe riproporre la difesa a quattro, con Carnesecchi in porta e la coppia d’attacco formata da Okereke e Tsadjout. Parte dalla panchina Galdames: a centrocampo i titolari saranno Pickel, Meité, Castagnetti e Valeri.

Dall’altro lato, Sousa recupera i difensori Daniliuc e Gyomber ma deve fare a meno dello squalificato Vilhena a centrocampo. In dubbio anche il cannoniere della squadra Dia: davanti spazio a Piatek, supportato da Kastanos e Candreva.

Come vedere Cremonese-Salernitana in diretta tv e in streaming

Cremonese-Salernitana in programma sabato alle 21:00 allo stadio “Zini” di Cremona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 215). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’unico precedente tra grigiorossi e granata in massima serie è il 2-2 dell’andata. Potremmo assistere ad una gara prolifica anche stavolta, considerando che nelle ultime partite di Cremonese e Salernitana di gol se ne sono visti in abbondanza ma soprattutto si tratta di due squadre che non hanno più obiettivi per cui lottare. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Cremonese-Salernitana

CREMONESE (4-4-2): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Vasquez; Pickel, Meité, Castagnetti, Valeri; Tsadjout, Okereke.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek.

In Cremonese-Salernitana le reti complessive saranno almeno tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-2