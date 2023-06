Empoli-Lazio, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Lazio è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Empoli occupa un posto speciale tra i ricordi di Maurizio Sarri, che ottenne i primi risultati di un certo rilievo proprio alla guida del club toscano, tra cui una promozione in Serie A e una salvezza raggiunta con enorme anticipo. Il tecnico, oggi sulla panchina biancoceleste, è appena riuscito a riportare la Lazio in Champions League, impresa che negli ultimi dieci anni era stata realizzata solamente dal suo predecessore Inzaghi, nella stagione 2020-21.

La Lazio, di fatto, è già in “vacanza” da un paio di settimane. E cioè da quando è arrivata la notizia della nuova penalizzazione inflitta alla Juventus. Il fatto che i bianconeri siano nuovamente scivolati al settimo posto ha permesso ai capitolini di festeggiare il ritorno in Champions League due turni prima della fine del campionato. Ha regalato spettacolo ed emozioni la sfida di domenica con la Cremonese già retrocessa. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, con Immobile e compagni che l’hanno spuntata 3-2 solo nel finale grazie ad un gol di Milinkovic-Savic – la permanenza del “Sergente” non è scontata e questo potrebbe essere il suo ultimo anno a Roma – dopo che la Lazio si era fatta rimontare due gol nel giro di pochi minuti ad inizio ripresa. La vittoria sui grigiorossi è la seconda di fila. Una settimana prima gli uomini di Sarri avevano battuto di misura l’Udinese con un rigore realizzato da capitan Immobile: era da aprile che non vincevano due partite consecutive.

In ballo ci sarebbe ancora quel secondo posto che durante i quasi 20 anni della gestione Lotito non è mai stato raggiunto: alla Lazio basterà arrivare davanti all’Inter, al momento sotto di soli due punti, per portare a casa un altro importante record.

Lazio imbattuta da otto partite con l’Empoli

Quella che sta per concludersi è stata una stagione positiva anche per l’Empoli, che come lo scorso anno non è mai stato coinvolto nella lotta per non retrocedere.

Non erano poche le perplessità, la scorsa estate, su Paolo Zanetti, finito in B un anno fa con il Venezia. Ed invece il tecnico veneto è riuscito a fare addirittura meglio del suo predecessore Andreazzoli, consentendo agli azzurri di ottenere la salvezza con diverse giornate d’anticipo. In caso di vittoria contro la Lazio, l’Empoli arriverebbe a quota 46 punti: sarebbe il suo secondo miglior risultato nella storia della competizione, come nella stagione 2015-16. Il rendimento dei toscani ha ricominciato a salire da maggio in poi. Nelle ultime cinque giornate Caputo e compagni hanno collezionato tre vittorie e due pareggi, tra cui un indimenticabile 4-1 rifilato alla Juventus. I precedenti più recenti però dicono Lazio. I biancocelesti sono imbattuti da ben otto partite con l’Empoli ed in più l’hanno sempre spuntata nelle ultime tre trasferte giocate al “Castellani”.

Empoli-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Zanetti potrebbe dover fare a meno del suo uomo di punta, Ciccio Caputo. L’attaccante di origini pugliesi non ha smaltito l’influenza e rischia di accomodarsi in panchina. Non è da escludere quindi che la coppia d’attacco sarà formata da Cambiaghi e Piccoli. A supporto ci sarà Fazzini, considerato che Baldanzi è impegnato con la nazionale Under 20 in Argentina. Oltre al gioiellino, sono indisponibili Walukiewicz, Marin, Ebuehi e De Winter.

Nella Lazio l’unico assente è Marusic, mentre ha recuperato Cataldi. Sulle fasce Lazzari e Hysaj, davanti invece Felipe Anderson è in vantaggio su Pedro. In regia c’è Vecino.

Come vedere Empoli-Lazio in diretta tv e in streaming

Empoli-Lazio in programma sabato alle 21:00 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Negli ultimi due precedenti tra Empoli e Lazio di gol complessivi non ne sono stati mai segnati meno di quattro: 3-3 e 2-2. Si preannuncia una gara prolifica anche stavolta, visto che entrambe hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi e si preparano ad andare in vacanza. In ballo, insomma, c’è dunque davvero poco. Si può optare anche per l’over 3.5, segno che si è verificato due volte nelle ultime tre uscite della squadra di Maurizio Sarri.

Le probabili formazioni di Empoli-Lazio

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Grassi, Bandinelli; Fazzini; Piccoli, Cambiaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2