Sonego-Rublev, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sonego-Rublev è un match valido per il terzo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Lorenzo Sonego è approdato al terzo turno del Roland Garros 2023 dopo aver battuto due giocatori, Ben Shelton e Ugo Humbert, che lo precedono nel ranking mondiale. Il piemontese ha dato il meglio di sé nelle due gare disputate finora a Parigi, concedendo un solo set, all’esordio contro il rampante statunitense. Nessuna sbavatura invece contro il francese, che due mesi fa a Montecarlo l’aveva invece messo in grande difficoltà.

L’obiettivo quarto turno – nello Slam della capitale francese non si è mai spinto oltre gli ottavi di finale, raggiunti nell’edizione 2020 – è dunque ancora possibile. Per riuscirci bisognerà fare l’impresa contro un top 10, il numero 7 al mondo Andrey Rublev. Il russo è ovviamente il grande favorito di questa sfida, ma l’azzurro possiede i colpi per impensierirlo, soprattutto sulla terra rossa. Del resto, in passato l’ha già battuto: agli Internazionali d’Italia 2021, Sonego la spuntò in tre set contro il nativo di Mosca, successo che gli consentì di approdare per la prima volta nella semifinale di un Masters 1000. Negli altri due precedenti, invece, prevalse Rublev: nel 2020 sul cemento indoor di Vienna e a livello Challenger a Cortina nel 2016, quando il russo non aveva neppure compiuto 20 anni.

In questa stagione sul rosso Rublev è riuscito a sfatare il “tabù 1000”, mettendo in bacheca il primo torneo di una certa importanza grazie al trionfo di Montecarlo. È tornato tuttavia ad essere incostante nelle settimane successive, non brillando particolarmente a Madrid e a Roma. Nelle prime due gare a Parigi peraltro non ha entusiasmato, lasciando per strada un set sia contro il serbo Laslo Djere che contro il francese Corentin Moutet.

Dove vedere Sonego-Rublev in diretta tv e streaming