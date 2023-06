Sassuolo-Fiorentina, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Fiorentina è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Fiorentina è alla vigilia di un appuntamento storico, senza dubbio il più importante dell’ultimo trentennio per il club gigliato. Mercoledì prossimo, a Praga, la truppa di Vincenzo Italiano avrà la possibilità di sollevare un trofeo europeo per la prima volta dopo più di mezzo secolo. Firenze non pensa ad altro ormai da una settimana, da quando la Viola ha fallito la prima delle due finali, quella di Coppa Italia: all’Olimpico si è arresa 2-1 all’Inter.

La Conference League calamita ormai tutte le attenzioni di Biraghi e compagni e con ogni probabilità finirà per condizionare anche l’ultima giornata di campionato con il Sassuolo, una sorta di “prova generale” in vista della sfida con il West Ham. Vincere la coppa avrebbe un duplice significato: oltre ad interrompere il lunghissimo digiuno di titoli – la Fiorentina non ne vince uno dalla stagione 2000-01 – la Conference garantirebbe l’accesso, da testa di serie, alla prossima Europa League. Un altro anno in giro per il continente per la squadra di Italiano, che in caso di sconfitta a Praga resterebbe anche senza coppe. Sì, perché al momento i viola sono solamente noni in classifica, fuori dalla corsa per i primi sette posti ormai da mesi. Ma se la Juventus, com’è probabile, venisse squalificata dall’Uefa per il caso plusvalenze, allora pure l’ottavo posto metterebbe in palio un pass per l’Europa.

La Viola spera ancora nell’ottavo posto

Fiorentina che dunque può ancora lasciarsi una porta aperta se le cose non dovessero mettersi bene nel capoluogo ceco. Nella corsa all’ottava posizione, però, non è più padrona del proprio destino. Davanti c’è il Torino, che ha gli stessi punti della Viola ma è in vantaggio negli scontri diretti: i granata affronteranno un’Inter già con la testa a Istanbul.

Se la Fiorentina vuole posizionarsi appena dietro le “sette sorelle” deve vincere in casa del Sassuolo e sperare al tempo stesso che il Torino non batta i nerazzurri di Simone Inzaghi. Gli emiliani, da canto loro, non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, rassegnati a chiudere nella parte destra della classifica. La squadra di Alessio Dionisi sembra già aver staccato la spina da un po’ di settimane: l’ultima vittoria risale ad un mese fa, contro l’Empoli. Da allora il Sassuolo ha collezionato tre sconfitte e due pareggi, incassando soltanto in un’occasione meno di un gol. Sabato scorso non sono andati oltre un pari (2-2) contro la Sampdoria fanalino di coda e già retrocessa. La Fiorentina, che al Mapei Stadium ha sempre perso nei due precedenti più recenti, nell’ultimo turno ha rimontato la Roma (2-1) grazie ai gol di Jovic e Ikoné, entrambi realizzati negli ultimi 10 minuti.

Sassuolo-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Gli unici infortunati in casa Sassuolo sono gli attaccanti Laurienté e Alvarez. Scelte forzate quindi nel tridente offensivo, formato da Pinamonti, Bajrami e Berardi: il capitano neroverde ha nella Fiorentina una delle sue vittime preferite, castigata ben nove volte. A centrocampo Harroui prenderà il posto dello squalificato Thorstvedt. Riposo per Frattesi.

Sempre un rebus la formazione titolare della Fiorentina, a maggior ragione a distanza di soli sei giorni da una finale europea. Tutti a disposizione per Italiano, che dovrebbe dare spazio a Ranieri, Terzic, Duncan, Kouamé, Brekalo e Jovic.

Come vedere Sassuolo-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Fiorentina in programma venerdì alle 20:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Tra le due chi ha più motivazioni è di sicuro la Fiorentina ma i viola non vincono fuori casa da quattro giornate e saranno inevitabilmente condizionati dall’imminente finale con il West Ham. Molto dipenderà dal turnover di Italiano, ma la sensazione è che il Sassuolo possa riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta in una gara che promette gol. Sia la Viola che i neroverdi, infatti, non brillano particolarmente in fase di non possesso palla: entrambe dovrebbero andare a segno in un match da più di due reti complessive.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Fiorentina

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Toljan, Erlic, Ruan, Rogério; Harroui, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Terzic; Duncan, Mandragora; Kouamé, Barak, Brekalo; Jovic.

Sassuolo-Fiorentina: chi vince? Sassuolo

Pareggio

Fiorentina View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2