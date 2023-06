Roland Garros, terzo turno: notizie e pronostici venerdì 2 giugno

Roland Garros, sulla terra rossa parigina oggi si parte con i primi incontri di terzo turno: tre gli italiani in campo.

Entra sempre più nel vivo il Roland Garros 2023. Dal terzo turno in poi inizia a diminuire il numero di partite giornaliere: nel singolare maschile oggi sono in programma “solo” otto incontri. Nella parte alta del tabellone a prendersi la scena sono ovviamente i due grandi favoriti per la vittoria finale Carlos Alcaraz e Novak Djokovic: per lo spagnolo ed il serbo finora è filato tutto liscio. Ma in campo scendono anche i tre italiani “sopravvissuti”.

Tra gli azzurri rimasti in gara – ieri il numero uno d’Italia Sinner è stato clamorosamente eliminato dal tedesco Altmaier al termine di un’estenuante maratona – l’impegno più difficile ce l’ha sicuramente Lorenzo Sonego, che se la vedrà con il numero 7 al mondo, il russo Andrey Rublev. Il piemontese è apparso in discreta forma nei primi due turni imponendosi d’autorità su due ottimi giocatori come Shelton e Humbert – entrambi davanti a lui in classifica – e può impensierire il volubile moscovita, peraltro già battuto agli Internazionali d’Italia 2021. Parte favorito invece Fabio Fognini, che ha 36 anni suonati si sta togliendo importanti soddisfazioni in questo Roland Garros. E contro l’austriaco Sebastian Ofner va a caccia di una vittoria che gli consentirebbe di continuare a risalire la classifica. Dovrebbe spuntarla anche Lorenzo Musetti contro il britannico Cameron Norrie: il carrarino è reduce da una vittoria nettissima contro l’ostico Shevchenko. Si prevede una maratona tar Karen Khachanov e Thanasi Kokkinakis, mentre Alcaraz e Djokovic dovrebbero passare il turno senza patemi contro Shapovalov e Davidovich Fokina. Occhio però allo spagnolo, che contro i big solitamente si esalta. Stefanos Tsitsipas avrà la meglio su Schwartzman, almeno quattro set infine nel match tra Varillas e Hurkacz.

Ostacolo Mertens per la Pegula

Nel singolare femminile una delle sfide più interessanti e potenzialmente equilibrate è quella tra la numero tre al mondo Jessica Pegula e la numero 28 Elise Mertens. La statunitense ha appena eliminato l’azzurra Giorgi approfittando anche del forfait per infortunio e parte leggermente favorita sulla belga, che però le può dare filo da torcere.

Elina Svitolina è ufficialmente tornata. Lontano dai campi per quasi un anno a causa della maternità, l’ucraina sembra essere nuovamente ai suoi livelli abituali ma contro la sorprendente Blinkova potrebbe fare più fatica. La danese Tauson e la russa Potapova dovrebbero infine spuntarla rispettivamente su Pavlyuchenkova e Avanesyan.