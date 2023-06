I pronostici di venerdì 2 giugno: Serie A, Serie B e Ligue 2

I pronostici di venerdì 2 giugno: c’è un anticipo dell’ultima giornata di Serie A, un playoff di Serie B e l’ultima giornata di Ligue 2.

Inizia questo venerdì l’ultima giornata del campionato di Serie A: in campo il Sassuolo e la Fiorentina che mercoledì prossimo, a Praga, giocherà la finale di Conference League contro il West Ham. Se i viola – rispetto al Sassuolo senza motivazioni – hanno ancora l’obiettivo dell’ottavo posto da raggiungere, in verità difficile, il pensiero della prossima finale potrebbe essere una distrazione di troppo. In ogni caso c’è da aspettarsi una partita da gol visto che si affrontano due squadre dalla mentalità offensiva.

In Serie B il Bari deve rimontare la sconfitta subita all’andata dal Sudtirol: la squadra allenata da Bisoli è solidissima in difesa, ma con l’apporto dello stadio San Nicola i padroni di casa potrebbero spuntarla.

Pronostici altre partite

Si gioca anche l’ultima giornata della Ligue 2 francese. Ci sono tre squadre in corsa per i due posti disponibili per la promozione in Ligue 1: il Le Havre in casa parte favorito col Dijon pure a caccia di punti salvezza. Anche Bordeaux-Rodez è un incrocio promozione-salvezza che vede favorita la squadra di casa, mentre il Metz parte favorito col Bastia quarto ma aritmeticamente fuori dai giochi per il salto di categoria.

In zona retrocessione occhio alle squadre affamate di punti salvezza: Laval, Pau, Annecy e Valenciennes.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Sassuolo-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Bari o pareggio (in Bari-Sudtirol, Serie B, ore 20:30)

• Metz (in Metz-Bastia, Ligue 2, ore 20:45)

• Bordeaux (in Bordeaux-Rodez , Ligue 2, ore 20:45)

• Le Havre o pareggio (in Le Havre-Digione, Ligue 2, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bordeaux-Rodez, Ligue 2, ore 20:45

• Metz-Bastia, Ligue 2, ore 20:45

• Sassuolo-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Chamois Niort-Quevilly-Rouen, Ligue 2, ore 20:45

• Nimes-Sochaux, Ligue 2, ore 20:45

• Saint-Étienne-Valenciennes, Ligue 2, ore 20:45

Il “clamoroso”

Annecy vincente (in Paris FC-Annecy, Ligue 2, ore 20:45)