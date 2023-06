Roland Garros, secondo turno: notizie e pronostici giovedì 1 giugno

Roland Garros, non solo Sinner in campo: ecco i pronostici sulle gare che completano il secondo turno dello Slam parigino.

Entro stasera avremo il quadro completo del terzo turno del Roland Garros: oggi tocca ai tennisti sorteggiati nella parte bassa del tabellone. Si è aperta un’enorme autostrada davanti al nostro Jannik Sinner dopo l’incredibile eliminazione del numero due del mondo Daniil Medvedev, fatto fuori dal semisconosciuto brasiliano Seyboth Wild.

L’altoatesino ha esordito con un successo convincente contro il francese Muller, liquidato in tre set. E neppure il tedesco Daniel Altmaier rappresenta per lui un ostacolo insormontabile: il vincente di questa sfida se la vedrà nel terzo turno con uno tra Emil Ruusuvuori e Grigor Dimitrov. Il talentuoso bulgaro nel primo turno ha spazzato via il kazako Skatov (3-0) ed è favorito anche contro l’ostico finlandese, meno a suo agio sui campi lenti. La maggiore esperienza sulla terra battuta potrebbe avvantaggiare anche l’argentino Tomas Martin Etcheverry: il classe ’99 sta conducendo una grande stagione sul rosso e sembra in grado di sovvertire il pronostico contro l’australiano Alex de Minaur. Per lo stesso motivo il croato Borna Coric, numero 16 della classifica mondiale, faticherà contro l’altro argentino, Pedro Cachin, in una gara da almeno quattro set.

Un’altra sorpresa arriverà verosimilmente dalla sfida, nient’affatto scontata, tra Aslan Karatsev e Frances Tiafoe. Il russo è capace di tutto e, nonostante l’enorme differenza di ranking, può imporsi sul più quotato americano, vulnerabile sul mattone tritato. Previsto equilibrio nel match tra l’argentino Tirante e il cinese Zhang, mentre il cileno Nicolas Jarry, fresco di titolo a Ginevra, dovrebbe avere la meglio sullo statunitense Tommy Paul.

Vavassori a caccia di un’altra impresa

Dopo l’impresa contro Kecmanovic, piegato al termine di un’incredibile maratona, l’azzurro Andrea Vavassori dovrebbe vincere almeno un set contro l’argentino Genaro Olivieri.

La corsa del francese Arthur Rinderknech dovrebbe interrompersi contro l’americano Taylor Fritz, che ha dimostrato di potersela cavare anche sul rosso: ma per la nona testa di serie a Parigi non sarà una passeggiata. Gara ostica anche per Alexander Zverev, che si sta rialzando dopo il lunghissimo stop per infortunio. Nel singolare femminile occhi puntati sulla nostra Elisabetta Cocciaretto. Nel primo turno l’azzurra ha approfittato di una Petra Kvitova non al meglio, ottenendo la vittoria più importante della sua carriera. E contro la svizzera Waltert non parte certo battuta. Sfida aperta anche quella tra Jasmine Paolini, che contro pronostico ha rispedito a casa la rumena Cirstea, e Olga Danilovic. Infine Donna Vekic e Bianca Andreescu dovrebbero riuscire a prevalere rispettivamente sulle statunitensi Pera e Navarro.