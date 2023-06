Djokovic come Iron Man, l’elettromagnete atomico infiamma i social

Djokovic come Iron Man, quanto successo al Roland Garros non è passato inosservato ai tifosi più attenti. Ecco la spiegazione del tennista serbo

Punta a vincere il Roland Garros Djokovic dopo la delusione di Roma. E intanto il suo primo match lo ha portato a segno. Scatenando inizialmente le polemiche per una frase scritta alla fine dello stesso sulla telecamera.

“Il Kosovo è il cuore della Serbia. Fermate la violenza”. Sì, Nole ha scritto proprio questo, riferendosi a quelle che al momento sono delle manifestazioni all’interno del piccolo paese che si è dichiarato indipendente nel 2008 ma che non è stato ancora oggi riconosciuto dalle istituzioni serbe. Vabbè, in conferenza stampa la domanda ovviamente c’è stata e secondo alcuni, Djokovic, ha voluto distogliere l’attenzione puntando tutto su quanto precedentemente era successo in campo. Sì, perché ad un certo punto, a petto nudo, è apparso qualcosa appeso sul petto del tennista serbo. E lui come detto in conferenza stampa ha risposto alla domanda che gli è stata fatta. Parlando in questo modo.

Djokovic come Iron Man, la spiegazione

“Quando ero un bambino, amavo Iron Man e voglio essere come lui. Il mio team ha sviluppato un sistema nanotecnologico che mi permette di dare il meglio di me in campo. Probabilmente è il più grande segreto della mia carriera”, ha detto Djokovic, mantenendo anche una certa serietà nel dare questa risposta.

Oltre la questione Kosovo, comunque, si è discusso molto di quello che a tutti gli effetti sembra un magnete. E si parla anche di un possibile portafortuna per Nole, in questo momento dove è quasi costretto a vincere il torneo francese, uno dei più importanti della stagione. Non è la prima volta che il serbo – e lo sappiamo benissimo – fa parlare di sé anche per motivi che sono diversi da quelle che sono le sue doti sportive. Dai vaccini contro il Covid ad esempio, ma anche in questo caso con la “lotta politica” che ha messo in evidenza con le sue idee. Insomma, non sappiamo di cosa si tratta. Di certo è un qualcosa di strano.