Sinner-Altmaier, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-Altmaier è un match valido per il secondo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Jannik Sinner ha lasciato solamente sei game al francese Muller nel primo turno del Roland Garros. Neanche due ore per domare il tennista transalpino che si sta rendendo protagonista di una discreta stagione sulla terra rossa. Baciato dalla fortuna nel sorteggio, l’altoatesino ora ha davanti a sé un’enorme occasione dopo che nella sua parte del tabellone è già caduta una testa di serie, quella del numero due al mondo Daniil Medvedev.

Il russo, potenziale avversario nei quarti di finale, è stato eliminato a sorpresa nel primo turno dallo sconosciuto brasiliano Seyboth Wild. Inevitabilmente davanti all’attuale numero 9 del ranking mondiale si è aperta una vera e propria autostrada. Ora dipende tutto da Sinner, che ha tutto per spingersi più lontano possibile e oltrepassare l’ostacolo quarti, raggiunti per la prima ed unica volta nell’autunno 2020, nell’edizione dello Slam parigino posticipata a causa del Covid. Il nativo di San Candido è apparso rigenerato dai 13 giorni di pausa tra la partita con Cerundolo – sconfitta inaspettata che non gli ha consentito di fare molta strada nella Capitale – agli Internazionali d’Italia e l’esodio al Roland Garros.

Nel secondo turno il banco di prova è rappresentato dall’ostico tennista tedesco Daniel Altmaier, numero 79 al mondo che sta brillando particolarmente su questa superficie.

Un avversario che Sinner non può assolutamente sottovalutare, ricordando in particolar modo l’unico precedente degli ultimi US Open. Il numero uno d’Italia la spuntò solamente al quinto set, con il giocatore teutonico che gli creò non pochi problemi. Altmaier all’esordio ha impiegato due ore per avere la meglio sullo svizzero Husler, mentre a Roma, dopo essere partito dalla qualificazioni, portò l’americano Tiafoe al terzo set. Ancora più sorprendente il suo percorso a Madrid, dove è arrivato contro ogni pronostico fino ai quarti di finale, arrendendosi al croato Coric. Il suo miglior risultato al Roland Garros sono gli ottavi, raggiunti nella sopracitata edizione del 2020.

Dove vedere Sinner-Altmaier in diretta tv e streaming

Il match valido per il secondo turno del Roland Garros tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier sarà trasmesso giovedì 1 giugno in diretta tv in esclusiva su Eurosport (canale 210 e 211 su Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player, Eurosport.com e DAZN. Tutti gli incontri del Roland Garros saranno visibili anche su Discovery+. Sottoscrivere l’abbonamento ha un costo di 69,99 euro. Oppure 7,99 euro mensili, con rinnovo automatico allo stesso prezzo ogni mese a meno che non lo si annulli prima della scadenza. Discovery+ è disponibile anche sulla piattaforma TIMVision. L’incontro non inizierà prima delle 12:15.

Sinner-Altmaier: i l pronostico

Sinner riuscirà a superare l’ostacolo Altmaier ma non filerà tutto liscio come nel primo turno. Il tedesco non possiede i colpi potenti dell’azzurro da fondocampo ma sulla terra rossa sta facendo molto bene: non è da escludere che almeno un set possa terminare al tie break. Il numero dei game complessivi sarà verosimilmente superiore a 31.