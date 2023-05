Sinner-Muller, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Sinner-Muller è un match valido per il primo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Debutterà contro un tennista francese nell’edizione 2023 del Roland Garros anche Jannik Sinner, il più fortunato tra gli italiani per quanto riguarda il sorteggio. Il primo scoglio che si troverà davanti l’altoatesino, numero 9 al mondo e numero 1 d’Italia, è Alexandre Muller, giocatore transalpino classe 1997 che si sta mettendo in mostra proprio in questa stagione dopo aver frequentato quasi esclusivamente il circuito Challenger.

L’azzurro, capitato nella parte bassa del tabellone, è riuscito ad evitare sia Carlos Alcaraz che Novak Djokovic, i due principali favoriti. E in un ipotetico quarto di finale potrebbe incontrare Daniil Medvedev, che a Roma ha dimostrato di poter eccellere anche sulla terra rossa vincendo il suo primo titolo su questa superficie. Sinner sta facendo vedere grandi cose nell’attuale stagione ma continua a rinviare l’appuntamento con il primo titolo importante della sua carriera. L’azzurro è arrivato ai quarti agli Australian Open, mentre nei due Masters 1000 americani di Indian Wells e Miami ha raggiunto rispettivamente la semifinale e la finale. Bene anche a Montecarlo, dove si è arreso al danese Rune nel penultimo atto del torneo. Deludente invece la sua avventura romana. Nella Capitale Sinner è stato eliminato dall’argentino Cerundolo, mostrando una forma fisica non ottimale.

Insidia francese per l’altoatesino

Il nativo di San Candido avrà gli occhi puntati addosso nel secondo Slam stagionale ma per arrivare più lontano possibile servirà inevitabilmente la sua miglior versione.

Muller, se sottovalutato, può rivelarsi alquanto insidioso sulla terra rossa. Lo scorso aprile nel torneo di Marrakech ebbe la meglio a sorpresa sull’altro talento del tennis italiano, Lorenzo Musetti, battuto al terzo set. La finale raggiunta in Marocco è il miglior risultato stagionale del giocatore nato a Poissy, dotato di un ottimo rovescio. A Roma si è fermato al secondo turno dopo aver superato le qualificazioni, mentre a Lione una settimana fa si è fatto sorprendere dal britannico Draper, non uno specialista della terra.

Dove vedere Sinner-Muller in diretta tv e streaming