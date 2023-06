Stoccarda-Amburgo, spareggio Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Stoccarda-Amburgo è un match valido per l’andata dello spareggio promozione-retrocessione della Bundesliga e si gioca giovedì alle 20:45: pronostici.

Il quadro dei club partecipanti alla Bundesliga 2023-24 è quasi completo. Non resta che assegnare l’ultimo posto: se lo contendono, come avviene ogni anno, la squadra arrivata terzultima in massima serie e quella che invece è finita sul terzo gradino del podio in cadetteria. Da una parte lo Stoccarda e dall’altra l’Amburgo, nobile decaduta del calcio tedesco che già lo scorso anno fu eliminata nello spareggio promozione-retrocessione.

Ha dell’incredibile quello che è successo domenica scorsa agli anseatici, ai quali sono stati ancora fatali i minuti di recupero. Un anno fa vennero rimontati nella gara di ritorno dello spareggio dall’Hertha Berlino, stavolta la beffa è arrivata nell’ultima giornata di campionato. I tifosi dell’Amburgo al fischio finale dell’arbitro avevano addirittura già invaso il terreno di gioco dello stadio del Sandhausen per festeggiare la promozione insieme ai giocatori. Anche perché l’Heidenheim, squadra con cui l’Amburgo si contendeva il secondo posto, pur essendo padrone del proprio destino, fino al minuto 92 della sfida con il Regensburg stava perdendo 2-1. Ma nel giro di 5 minuti ecco il clamoroso ribaltone: l’Heidenheim rimonta, lasciando sgomenti i supporters dei Dinasaurier, costretti a passare di nuovo da questo singolare playoff per ritrovare quella Bundesliga persa per la prima volta cinque anni fa. Lo Stoccarda invece ha pagato a caro prezzo il pareggio nell’ultimo turno con l’Hoffenheim dell’ex tecnico Pellegrino Matarazzo, esonerato in autunno.

Gli uomini guidati da Sebastian Hoeness con una vittoria avrebbero sorpassato l’Augsburg salvandosi direttamente, ma non sono andati al di là di un 1-1 contro una squadra che non aveva più alcun obiettivo, avendo conquistato la salvezza nel turno precedente. L’andata dello spareggio si gioca come sempre in casa della terzultima in Bundesliga ma, per quanto riguarda il regolamento, non esiste più la regola dei gol in trasferta: in caso di parità al termine del doppio confronto ci saranno supplementari ed (eventualmente) rigori.

Soltanto tre volte nella storia di questo spareggio una squadra di Zweite Liga è riuscita ad avere la meglio su una di Bundesliga. E lo Stoccarda, suo malgrado, rientra tra queste: quattro anni fa ebbe la peggio con l’Union Berlino. Gli uomini di Hoeness, in ogni caso, hanno chiuso la stagione in crescendo, merito dell’ex tecnico dell’Hoffenheim che ha preso il posto di Labbadia negli ultimi due mesi di campionato: in otto partite ha rimediato una sola sconfitta. Stoccarda dunque favorito su un Amburgo che, come era già avvenuto nelle ultime stagioni, è crollato sul più bello. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

STOCCARDA (3-4-3): Bredlow; Mavropanos, Anton, Ito; Vagnoman, Karazor, Endo, Sosa; Tomas, Guirassy, Führich.

AMBURGO (4-3-3): Heuer Fernandes; Heyer, David, Schonlau, Muheim; Meffert, Kittel, Reis; Jatta, Glatzel, Dompe.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1