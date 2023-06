Emma Raducanu, in una foto sui social la conferma alle indiscrezioni degli ultimi giorni: sembra proprio che facciano sul serio.

Del wasabi, una fetta di avocado e un paio di ravioli al vapore. Nessuno avrà fatto caso a quel dettaglio, apparentemente trascurabile, che dinanzi ad una foto che immortalava tante prelibatezze sarà certamente passato in secondo piano. Non consapevole del fatto che quel piccolo particolare nascondesse, però, la conferma ai rumors degli ultimi giorni.

Secondo le ultime indiscrezioni, Emma Raducanu avrebbe un nuovo fidanzato. Ve ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, ma urge fare un passo indietro per quanti, eventualmente, si siano appena “sintetizzati” su radio flirt. Il fortunato in questione sarebbe Carlo Agostinelli, calciatore francese e figlio della responsabile delle pubbliche relazioni di Dior, di cui la tennista è testimonial. I due potrebbero essersi conosciuti proprio grazie alla maison, in rappresentanza della quale si sono recati due weekend fa in Messico per assistere alla presentazione della nuova collezione. Non sono mai state postate delle foto che li inchiodassero definitivamente, ma gli sguardi d’intesa che si lanciano negli scatti condivisi sui social parlano, in ogni caso, quanto e più di un bacio o di due mani intrecciate.

E non si tratterebbe di un flirt fine a se stesso, o di una conoscenza appena iniziata. Nell’immagine del pranzo a base di avocado e gyoza, ricondivisa da Emma qualche ora fa, abbiamo scovato la prova che il calciatore e la britannica fanno sul serio.

Emma Raducanu, che feeling con la cognata Heloise

Nessuno se ne sarà accorto, ma la foto pubblicata dalla Raducanu è comparsa originariamente nelle storie di tale Heloise Agostinelli. Una ragazza bellissima, a giudicare dal suo profilo, e dal cognome vagamente familiare. Sì, lei è proprio la sorella di Carlo, il presunto fidanzato di Emma.

La campionessa dello Us Open 2021 sarebbe già “entrata” in famiglia, dunque, a riprova del fatto che quello tra lei e il ragazzo con cui si è intrattenuta in Messico potrebbe essere vero amore. Magari è presto, per dirlo, ma la verità è che Emma è stata molto brava a nasconderlo e che non sappiamo, dunque, da quanto vada avanti questa frequentazione.

Di certo c’è che lei e la cognata sembrano essere molto affiatate, quanto meno a giudicare dal modo in cui si “chiamano” a vicenda tramite Instagram stories. “Sissy date”, scrive Heloise, in riferimento al pranzo con l’atleta. “Sistaaa” scrive invece la Raducanu, lasciando intendere che le due abbiano un rapporto così complice da reputarsi già “sorelle“. Non resta che aspettare, a questo punto, che i due piccioncini escano allo scoperto una volta per tutte: oramai, il “danno” è fatto.