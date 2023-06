Siviglia-Roma, tutti pazzi per Veronika Rajek: ha incantato Budapest

Siviglia-Roma, tutti pazzi per Veronica Rajek: la stupenda slovacca che tifava Roma si è fatta ammirare in tutto il suo splendore

Spettacolo in campo, ma anche in tribuna ieri sera a Budapest. Sì, perché a vedere Siviglia-Roma, finale di Europa League, c’era anche la bellissima modella slovacca Veronica Rajek.

Pazza per la NFL ma soprattutto per Tom Brady, ieri ha fatto girare la testa a molti tifosi che erano presenti allo stadio con un abito tricolore. Lei dice di amare il calcio e in un’intervista rilasciata al Sun ha spiegato che quando viveva a Milano, quando partita dei rossoneri l’ha vista perché amica di Kucka. Ma non solo, attirata anche da altri fattori, quelli estetici intendiamo, la stessa ha anche dichiarato di amare il calcio da bambina soprattutto per uno dei calciatori più belli della storia. “Il mio amore d’infanzia era David Beckham e penso che sia il miglior giocatore di calcio di sempre. Sono cresciuto nella sua epoca e lo ammiro”. Beh, un tantino esagerato sulla parte tecnica, sul resto diamo ragione alla stupenda 27enne, l’ex calciatore inglese è uno davvero affascinante.

Siviglia-Roma, Veronica Rajek tifava per la squadra di Mourinho

Già prima del match con qualche stories su Instagram aveva fatto capire di tifare Roma. Poi lo ha confermato con il suo outfit tricolore all’interno della Puskas Arena.

Le immagini lei le ha piazzate sul suo profilo Instagram e non stiamo qui a dire, evidentemente, che hanno fatto esplodere il social network con i like. Insomma, lei tifava Roma, ma purtroppo la squadra di Mourinho ha dovuto ingoiare un boccone amarissimo visto che sono stati gli spagnoli a portare a casa la Coppa dopo la lotteria dei calci di rigore. Il fatto che Veronika tifasse per la Rom potrebbe essere una magra consolazione per i tifosi giallorossi? No, onestamente crediamo davvero di no.