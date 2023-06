Calciomercato Juventus, Allegri perde quota: è pronto l’ex

Calciomercato Juventus, il futuro di Massimiliano Allegri è sempre più in bilico. Per sostituirlo in panchina è pronto il grande ex

Massimiliano Allegri potrebbe essere il futuro allenatore della Juventus. Come potrebbe anche salutare. Parliamoci chiaro: al momento nessuno sa realmente quello che succederà dentro la Vecchia Signora alla fine di questa stagione. Quello che sappiamo, però, è che a differenza di qualche settimana fa, il futuro è un poco più incerto.

Se Allegri non avesse un contratto biennale ultramilionario, siamo quasi certi che dentro la Continassa sarebbero stato fatte delle scelte diverse, magari anche allontanando il tecnico in corso d’opera, una cosa che comunque dentro la Juventus raramente s’è vista. Secondo le ultime indiscrezioni comunque la società starebbe cercando un punto d’incontro per una risoluzione consensuale che possa sicuramente aiutare tutti a essere contenti. Certo, forse Allegri dovrebbe rinunciare a molti soldi e quindi questo è tutt’altro che semplice. Rimane però il fatto che la situazione potrebbe degenerare in ogni caso. E secondo i quotisti di Sisal, il grande ex sarebbe pronto alla sostituzione.

Calciomercato Juventus, è Tudor il favorito

No, non è Antonio Conte il favorito per prendere il posto di Allegri sulla panchina della Juventus anche se, pure in questo caso, parliamo di un ex. Ma secondo i bookmaker il vero erede potrebbe essere l’attuale tecnico del Marsiglia, che notizia di questa mattina da fonti francesi dovrebbe lasciare la panchina, l’uomo che dovrebbe prendere il posto di Max sulla panchina bianconera.

La sua quota è 4 volte la posta, di poco inferiore a quella di Italiano, allenatore della Fiorentina accostato al Napoli, che è dato a 5 volte la posta. Perde posizioni Conte, che ha uno stipendio importante e che non ha nessuna intenzione di non giocare in Europa, come appare difficile, inoltre, un possibile arrivo di Zidane, nonostante qualcuno, ancora, sottolinei come il francese non stia aspettando altro che una chiamata da Torino. Insomma, un futuro che comunque è tutto da scrivere, ancora. Vedremo quello che succederà e se le quote avranno ancora una volta ragione.