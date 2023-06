Netflix a prezzo scontato per un anno e mezzo: l’offerta da non perdere

Netflix, il divieto di condivisione dell’account ti ha mandato su tutte le furie? Ecco la notizia che tutti stavamo aspettando.

La notizia era nell’aria già da tempo, ma quando tutto è diventato reale gli utenti ne sono rimasti comunque sorpresi. Sapevano bene che la pacchia era finita e che avevano le ore contate, ma ciò non toglie che lo stop alla condivisione dell’account di Netflix sia stato mal digerito da quanti si servivano di questo escamotage per risparmiare qualcosina.

Da questo momento in poi, solo le persone dello stesso nucleo familiare – o che vivano nella stessa casa e sfruttino quindi lo stesso indirizzo ip – potranno usare il medesimo account. Chi vive altrove, dovrà avere un account tutto suo e spendere molto di più, dunque, rispetto a quello che ha finora investito per godersi i contenuti del noto colosso. La piattaforma aveva ampiamente previsto l’ “ammutinamento” da parte degli utenti ed è per questo che già nelle scorse settimane aveva rivisto il proprio piano di abbonamenti e le tariffe. Se però volete risparmiare ancor di più, c’è un’offerta che non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire. Casca a fagiolo e vale la pena approfittarne, prima che i prezzi dei vari piani Netflix subiscano altri rincari.

La promozione in questione è stata lanciata da Sky, che ha ben pensato di cavalcare l’onda e la furia dei fruitori del servizio di streaming per attrarre a sé nuovi potenziali clienti. Grazie a questa offerta potrai prendere due piccioni con una fava e garantirti una doppia visione ad un prezzo assolutamente competitivo.

Netflix low-cost? Con questa promozione sì

La promozione in questione prevede l’acquisto di un pacchetto Intrattenimento plus, che include Sky Tv e Netflix. Un bundle molto interessante che vi permetterà di accedere ad un’ampia gamma di contenuti alla modica cifra di 14,90 euro al mese.

Avrà una durata di 18 mesi e la si potrà sottoscrivere fino all’11 giugno 2023. A questo prezzo avrai diritto al piano base di Netflix, ma se t’interessa l’upgrade con 4 euro in più puoi avere l’HD su 2 dispositivi in contemporanea, oppure il 4K su 4 in contemporanea. L’aspetto più interessante riguarda il fatto che potrà aderire all’offerta anche chi è già abbonato a Netflix. Non vale, invece, per quanti abbiano già sottoscritto l’abbonamento alla pay tv.

Non t’interessa un pacchetto interamente dedicato all’intrattenimento? Niente paura: puoi aggiungere i contenuti di Cinema e Paramount e pagare 19,90 euro al mese, oppure puoi avere Sky Sport in aggiunta a Netflix e Sky Tv al prezzo di 24,90 euro al mese. Non ti resta che scegliere il bundle più adatto alle tue esigenze.