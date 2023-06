Calciomercato Napoli, erede Spalletti: la sfida a due prende quota

Calciomercato Napoli, nel prossimo weekend sarà l’ultima di Spalletti sulla panchina azzurra. E la sfida a due prende quota

Da qualche giorno è anche ufficiale che Luciano Spalletti non sarà il prossimo tecnico del Napoli. Il toscano vuole prendersi un anno sabbatico dopo aver vinto lo scudetto e De Laurentiis, patron degli azzurri, sta cercando un sostituto.

Allontanato Luis Enrique, che a quanto pare preferisce la Premier League piuttosto che la Serie A, adesso si sta facendo spazio una clamorosa ipotesi per la panchina degli azzurri. Non parliamo di Mourinho che comunque, secondo Cronache di Napoli in edicola questa mattina, Mendes potrebbe proporre proprio al patron azzurro, ma di Conceicao. L’allenatore del Porto, che in Patria sta dimostrando di avere delle qualità decisamente importanti, sembra possa essere uno dei candidati a sedersi sulla panchina degli azzurri il prossimo anno. La sua quota oscilla tra i 3 e le 4 volte la posta tra Snai e GoldBet. In continua ascesa, senza dubbio. Ma nonostante questo il portoghese non rimane il favorito.

Calciomercato Napoli, è Italiano il favorito

Sì, in cima alla lista dei desideri di De Laurentiis ci sarebbe Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina, con la quale lo stesso tra pochissimi giorni si giocherà la finale di Conference League a Praga contro il West Ham. Il tecnico potrebbe cambiare aria, non per mancanza di stimoli a Firenze, ma perché una chiamata del club campione d’Italia è difficile, se non impossibile, da rifiutare.

La quota di Italiano oscilla tra i 2,50 su Snai e 3,50 su Goldbet. Rimane comunque tra i candidati Luis Enrique, offerto a 4 davanti a Thiago Motta, proposto a 7. A quota 8, invece, Gian Piero Gasperini. Quest’ultimo invece, dopo la finale di ieri sera, sembra essere più vicino alla Roma con un Mourinho ormai in procinto di chiudere la sua avventura sulla panchina della formazione giallorossa. Insomma, vedremo quello che succederà nelle prossime settimane ma per la panchina del Napoli sembra essere proprio corsa a due.