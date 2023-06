Addio Mourinho Roma, cambiano le quote: il sostituto è in Serie A

Addio Mourinho Roma, cambiano le quote dopo la sconfitta di ieri sera e dopo le parole alla fine del match: il sostituto è in Serie A

La sconfitta contro il Siviglia in Europa League potrebbe essere fatale a Mourinho. Non che rischi l’esonero, su questo non ci piove: ma un addio, anche per via delle parole alla fine del match, appare probabile.

Non lo ha detto, Mou. Ma lo ha fatto intuire. Lunedì per lui sarà vacanza e rimarcando quel giorno è come se avesse dato una deadline ai Friedkin. Vorrebbe vedere la proprietà il tecnico portoghese per capire le intenzioni per il futuro, un futuro che lo vede ancora legato da un altro anno di contratto con la Roma. Ma questo sarebbe un problema sicuramente superabile. Insomma, la sensazione, è che entro l’inizio della prossima settimana e poche ore dopo la fine della stagione con la partita di domenica sera all’Olimpico contro lo Spezia, il futuro sarà chiaro. Intanto, anche i bookmaker, iniziano a muovere qualcosa nelle proprie quote. E se fino a qualche giorno fa Mourinho era dato a poco oltre l’1, nel caso di permanenza a Roma, adesso sfiora il 2, visto che è dato, secondo Goldbet, a 1,90 volte la posta.

Addio Mourinho, il favorito è Gasperini

Sì, avete letto bene: il favorito, secondo gli esperti, per sostituire Mourinho sulla panchina giallorossa sarebbe Gasperini, attuale tecnico dell’Atalanta, che però domenica scorsa ha fatto capire senza tanti giri di parole che il suo tempo alla Dea è finito.

Si gioca a 5 volte la posta il Gasp, che nella gerarchie ha superato anche Conte, adesso a 6. E ha superato anche Thiago Motta, l’allenatore del Bologna che alla fine potrebbe pure rimanere in Emilia, che adesso è dato a quota 15, la stessa di Juric, che guida il Torino, ma che anche lui il prossimo anno dovrebbe rimanere alle dipendenze di Urbano Cairo. Situazioni che comunque saranno chiare, come detto, tra pochi giorni, visto che oggi è già giovedì. E lunedì è molto più vicino di quanto si pensi, nonostante un weekend lungo visto la festa del 2 giugno di domani.