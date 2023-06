Brescia-Cosenza è un match valido per il ritorno dei playout di Serie B e si gioca giovedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Novanta o più minuti per decidere chi sarà la quarta retrocessa e che andrà dunque a fare compagnia a Perugia, Spal e Benevento, già finite nell’inferno della C. Brescia e Cosenza si giocano la sopravvivenza allo stadio “Rigamonti”: un piccolo ma significativo vantaggio per i lombardi che nell’ultima giornata della regular season hanno raggiunto a quota 40 punti i calabresi di William Viali chiudendo davanti grazie agli scontri diretti.

In caso di parità di gol, dunque, non la spunterà la meglio classificata ma ci saranno tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Si riparte dall’1-0 maturato nella città bruzia una settimana fa. Il Brescia ha macinato gioco ma le migliori occasioni le ha avute il Cosenza, passato in vantaggio a venti minuti dalla fine grazie ad una rete di Marco Nasti, arrivato in Calabria in prestito dal Milan. Un successo preziosissimo per i Lupi, che sarebbero salvi anche se la gara di ritorno dovesse terminare in pareggio. Gli uomini di Daniele Gastaldello invece hanno bisogno di vincere con almeno due gol di scarto per scongiurare il rischio Serie C – per il Brescia sarebbe la prima volta dopo addirittura quasi 40 anni – evitando il pericoloso extra-time. Nella stagione regolare l’ultimo precedente tra le due squadre è quello dello scorso 1 maggio: nonostante un buon primo tempo, il Cosenza subì due gol ad inizio ripresa, accorciando poi le distanze nel finale (2-1). Il match d’andata invece terminò con un nulla di fatto: al “Marulla” finì 1-1.

Brescia-Cosenza: le ultime notizie sulle formazioni

Può sorridere Viali per quanto riguarda il recupero di Marras. L’esterno ha recuperato dopo la botta rimediata sette giorni fa, che l’aveva costretto ad uscire dal campo. Il modulo scelto dal tecnico dei calabresi sarà verosimilmente il 4-4-2, con la coppia d’attacco formata da Nasti e D’Urso. Out per infortunio Zarate e Delic.

Gastaldello risponderà con un più offensivo 4-3-2-1: Listkowski, favorito su Bianchi, e Rodriguez supporteranno l’unica punta Ayé. Tra i convocati anche Galazzi, tornato in extremis a disposizione, ma l’allenatore delle Rondinelle non avrà Huard.

Come vedere Brescia-Cosenza in diretta tv e in streaming

Brescia-Cosenza è in programma giovedì alle 20:30 allo stadio “Rigamonti” di Brescia. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Le differenze tecniche tra le due squadre sono emerse tutte all’andata, mascherate tuttavia dalla garra del Cosenza, più abituato del Brescia a questo tipo di partite. I calabresi proveranno a difendere con le unghie e con i denti il vantaggio conquistato all’andata, dall’altro lato invece vedremo una squadra aggressiva sin dai primi minuti. Facile, a questo punto, intuire quale sarà il copione del match. Lecito ipotizzare una gara che resterà bloccata per diverso tempo ed in cui i gol complessivi saranno meno di tre. Il Brescia dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta nei tempi regolamentari.

Le probabili formazioni di Brescia-Cosenza

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Labojko, Björkengren; Listkowski, Rodríguez; Ayé.

COSENZA (4-4-2): Micai; Martino, Rigione, Meroni, D’Orazio; Marras, Voca, Brescianini, Florenzi; D’Urso, Nasti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0