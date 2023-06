Stavolta ride Sinner: al Roland Garros ne restano solo altri tre

Stavolta ride Sinner: al Roland Garros il tennista azzurro diventa uno dei favoriti. Ecco quello che ci dicono le quote

Stavolta a ridere è Sinner. E speriamo che il tennista azzurro lo possa fare davvero. Dopo la delusione di Roma, quando un’eliminazione sicuramente prima di quanto tutti noi ci aspettavamo, Jannik è chiamato al rilancio al Roland Garros. E l’eliminazione di Medvedev è un aiuto.

Sì, poteva esserci un incrocio ai quarti di finale con uno dei tennisti ce in questo momento sembrava davvero in forma, ma l’addio anticipato di colui che ha trionfati agli Internazionali romani, apre le strade di quella che potrebbe essere una semifinale per l’altoatesino. Che, a differenza di quanto era successo all’inizio di questo torneo, quando non era dato tra quelli favoriti, ha guadagnato delle gerarchie importanti, portandosi in questo momento, almeno secondo quelli che sono gli esperti di Goldbet, alle spalle dei tre super favoriti. Sì, Jannik potrebbe davvero arrivare in fondo alla manifestazione parigina.

Stavolta ride Sinner, ecco cosa ci dicono le quote

Insomma, Jannik ha scalato le posizioni del Roland Garros e in questo momento è il quarto, secondo gli analisti, il favorito.

Il numero indiscusso, quello che davvero potrebbe uscire vittorioso, è Alcaraz: una sua vittoria in Francia al momento vale 2,25 volte la posta. Di poco inferiore di quella di Djokovic, che è dato a 3. Poi c’è Rune, il finalista di Roma, che è dato a 7. E infine Jannik che secondo gli esperti vale un 10 volte la posta. Un torneo quindi, che come detto in precedenza, si potrebbe mettere in discesa per il nostro tennista, che punta decisamente a diventare il più forte al Mondo. E lo diciamo ovviamente con cognizione di causa, viste le qualità fisiche e tecniche che fino ad oggi ha fatto vedere in più di un’occasione. Sì, certo, mentalmente soprattutto può e deve migliorare, ma essendo un ragazzino il tempo c’è. Basta solamente volerlo. Sperando che presto ci possa regalare delle enormi soddisfazioni. E chissà che quel tempo non sia davvero arrivato.