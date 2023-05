Scommesse, ribaltone da quota 1000 al Roland Garros: c’è un vincitore

Scommesse, il ribaltone a quota mille al Roland Garros permette di portare a casa una vincita incredibile. Ecco tutti i dettagli

I ribaltoni sono sempre quelli che riescono a farti vincere qualcosa di importante. Quelli che ti permettono anche di esultare in alcuni casi in maniera spropositata, visto che parliamo di schedine a cui uno ci crede molto. Perché sta vedendo una partita o perché magari chissà, se la sente in quel modo. Quell’istinto che in alcune situazioni ti permette di avere la meglio.

Ed è il caso proprio di questo scommettitore, così come raccontato da BetFair, la piattaforma dove la schedina è stata piazzata, che ha deciso di giocare un ribaltone che era arrivato anche a 1000volte la posta. Sì, è vero, lui lo ha giocato quando era dato solamente 66volte. Ma poco importa. Il colpo è stato davvero importante da oltre 3mila euro. Avete capito? No? Ve lo spieghiamo subito.

Scommesse, Monfils piazza il colpo e regala una vincita enorme

Il ribaltone è accaduto in Francia, al Roland Garros, quando un Monfils che contro Baez sembrava spacciato, dopo aver perso anche il quarto set 6-1, è riuscito praticamente a risorgere, vincendo al quinto 7-5.

E nel momento in cui è successo il tutto, BetFair, tramite il proprio profilo social, ha fatto vedere una vincita straordinaria piazzata da un proprio scommettitore. Una di quelle vincite che ti fanno esultare come non mai, una di quelle vincite che piacciono a tutti. Cinquanta sterline puntate per portarne a casa 3.350. Il cambio in euro è poco superiore e va oltre i 3.500 euro vinti con un colpo di fortuna. Un colpo di coda. Astuzia. Voglia. E tutti gli aggettivi che volete voi e che vi vengono in mente. Insomma, un colpo d’altri tempi, uno di quelli che sicuramente vanno riportati. Perché ogni tanto queste cose succedono, anche nel calcio, e l’esempio lampante è quello di ieri sera tra Cagliari e Parma, quando la formazione ospite di Pecchia a venti minuti dal termine conduceva due a zero senza dare nessuna sensazione di poter crollare. E invece eccolo l’altro ribaltone servito e siamo sicuri che qualcuno lo ha giocato. Sì, ne siamo sicuri davvero.