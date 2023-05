Benzema in Arabia, nuovo bomber per il Real Madrid: sentenza bookmaker

Benzema in Arabia Saudita, c’è il nuovo bomber per il Real Madrid. I bookmaker lo hanno individuato e hanno dato la propria sentenza

Karim Benzema, in scadenza di contratto, dopo oltre un decennio, moltissimi trofei vinti, un pallone d’oro, e centinaia di gol, potrebbe lasciare il Real Madrid alla fine della stagione. Sì, proprio così. Il richiamo dei soldi è importante.

Un’offerta incredibile dall’Arabia Saudita secondo le ultime notizie di radiomercato costringono il centravanti francese a prendere una decisione per il suo futuro. Un futuro che in questo momento sembra essere davvero lontano dai Blancos. Andare a prendere uno stipendio incredibile in quelli che sono gli ultimi anni di carriera fa gola a tutti. Anche ad uno come lui, che metterebbe a posto le future generazioni della sua famiglia. Insomma, al momento, la sensazione è che sia tutto fatto o quasi. Non sembrano davvero esserci altre possibilità. E allora anche il Real Madrid dovrebbe essere alla ricerca di un attaccante che vada a ricoprire quel ruolo nella prossima stagione. E i bookmaker hanno dato una sentenza. O almeno, per meglio dire, anche gli scommettitori che hanno deciso su chi puntare proprio nelle ultime ore.

Benzema in Arabia, è Kane il nuovo bomber del Real Madrid

Tenendo presente che Mbappé, almeno per un’altra stagione, rimarrà al Psg come lui stesso ha confermato, sono pochi altri quelli che possono prendersi una responsabilità così importante come quella di un possibile approdo al Real Madrid per sostituire il centravanti francese.

E uno di questi è Kane del Tottenham. La sua quota su BetFair è crollata nelle ultime ore soprattutto dopo che gli scommettitori hanno deciso di puntare le fiches su di lui. L’inglese, capitano degli Spurs, non sembra proprio intenzionato a vivere la prossima stagione fuori dalle manifestazioni europee e allora ecco che le possibilità di un approdo al Real Madrid, alla corte di Carlo Ancelotti, sono davvero alte. Insomma, tutto fatto? Difficile sia così, per ora. Ma le indicazioni portano a questo, soprattutto se l’addio di Benzema, al momento solamente paventato, diventerà realtà.