Inghilterra-Italia, Mondiali U20: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Inghilterra-Italia è un match valido per gli ottavi di finale del Mondiale Under 20 2023 e si gioca mercoledì alle 23:00: tv, formazioni, pronostici.

Conclusa la fase a gironi, nel Mondiale Under 20 che si sta disputando in Argentina è tempo di gare da dentro o fuori. L’Italia di Carmine Nunziata si gioca l’accesso ai quarti di finale dove troverebbe la vincente della sfida tra Colombia e Slovacchia, contro la temibile Inghilterra, una delle favorite per la vittoria del torneo. Inutile ricordare che non potrà mai essere banale la sfida contro la selezione dei Tre Leoni, a nessun livello.

Gli azzurri scenderanno in campo a La Plata, in uno stadio intitolato ad una leggenda come Diego Armando Maradona. Si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta in un gruppo particolarmente ostico, in cui erano state sorteggiate anche Brasile e Nigeria. L’Italia ha prima ottenuto una storica vittoria contro la nazionale verdeoro (3-2) grazie ad una doppietta di quello che finora è il miglior giocatore della truppa di Nunziata, Cesare Casadei. Il prodotto del vivaio dell’Inter, la scorsa estate ceduto al Chelsea per 15 milioni di euro, sta facendo la differenza. Dopo i due gol realizzati all’esordio, ne ha segnati altri due nell’ultima giornata della fase a gruppi contro la Repubblica Dominicana, strapazzata 3-0. In mezzo, tuttavia, c’è da segnalare la sconfitta contro i nigeriani – costata il primo posto – che hanno avuto la meglio 2-0 su un Italia deludente. Non è stato un percorso netto neppure quello degli inglesi, che dopo aver avuto la meglio su Tunisia e Uruguay hanno pareggiato 0-0 contro l’Iraq, anche se a qualificazione già acquisita.

L’Inghilterra guidata dal commissario tecnico Ian Foster sogna un altro titolo dopo sei anni dall’ultimo e si avvicina al match con gli azzurrini forte di ben 10 risultati utili consecutivi. Lunga anche la striscia positiva dell’Italia (7) prima di cadere con la Nigeria.

Come vedere Inghilterra-Italia in diretta tv e in streaming

Inghilterra-Italia è in programma mercoledì alle 23:00 all’Estadio Unico “Maradona” di La Plata, in Argentina. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai Sport. Il match sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’Inghilterra, a livello di nazionali Under 20, non ha mai perso contro l’Italia. Anzi, ha sempre vinto ogni volta che si è trovata di fronte gli azzurri. La nazionale dei Tre Leoni partirà favorita anche stavolta ma la selezione di Nunziata può contare su una grande quantità di talento – Casadei, Baldanzi e Pafundi su tutti – e potrebbe creare non poche difficoltà agli inglesi. Entrambe dovrebbero riuscire a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia

INGHILTERRA (3-4-3): Cox; Quansah, Edwards, Humphreys; Oyegoke, Gyabi, Scott, Vale; Devine, Scarlett, Joseph.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Turicchia, Ghilardi, Guarino, Giovane; Faticanti, Prati, Casadei; Baldanzi; Pafundi, Ambrosino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1