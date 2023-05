Crotone-Foggia, Serie C: diretta tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Crotone-Foggia è una partita valida per il ritorno del secondo turno dei playoff di Serie C e si gioca mercoledì alle 20:30: tv, formazioni, pronostici.

Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni allo “Scida” per spingere i ragazzi di Lamberto Zauli verso la Final Four. Il Crotone avrà bisogno del supporto del suo pubblico per rimontare il Foggia di Delio Rossi, che a sorpresa si è imposto 1-0 nella gara d’andata.

Per adesso a decidere la doppia sfida tra calabresi e pugliesi è la rete dell’argentino Peralta, che sabato scorso nel match dello “Zaccheria” ha bucato la difesa rossoblù e regalato un importante ed insperato vantaggio ai Satanelli. Il Foggia, infatti, si qualificherebbe anche con un pareggio alle semifinali playoff, nonostante non sia testa di serie. Dal canto suo, il Crotone non ha alternative alla vittoria se vuole continuare ad inseguire l’obiettivo B e tornare tra i cadetti dopo un solo anno di purgatorio. Gli Squali hanno pagato a caro prezzo il mese di stop tra la fine della regular season e l’inizio dei playoff – Crotone, Lecco e Cesena sono state le ultime a scendere in campo grazie al secondo posto conquistato nei rispettivi gironi – mentre il Foggia è apparso sin da subito più in palla. Ma soprattutto galvanizzato dalla clamorosa rimonta nel derby provinciale con l’Audace Cerignola, battuto 3-0 nel ritorno dopo aver perso 4-1 fuori casa. Zauli e i suoi uomini puntano sul fattore campo, dove quest’anno hanno perso a malapena una partita ed incassato solo 8 reti.

Solamente l’irraggiungibile Catanzaro, dominatore assoluto del campionato, ha fatto meglio di loro. Sono tre i precedenti stagionali tra le due squadre: oltre ai due giocati nella stagione regolare – il Foggia ebbe la meglio 1-0 in casa, 1-1 nel ritorno in Calabria – c’è pure quello di Coppa Italia di Serie C. Anche in quell’occasione il Crotone non è riuscito ad avere la meglio sui rossoneri, che prevalsero con il risultato di 2-0. Zauli recupera D’Errico e Cuomo, mentre Rossi dovrà fare a meno dello squalificato Leo, un’assenza pesante.

Come vedere Crotone-Foggia in diretta tv e in streaming Crotone-Foggia, in programma mercoledì alle 20:30, sarà possibile seguirla su Eleven Sports, che ormai da diversi anni ha acquisito i diritti del campionato di terza serie. Basterà scaricare l’applicazione sulla vostra smart tv per poter seguire la sfida. Eleven Sports offre tre tipi di abbonamenti: la singola partita, un pacchetto mensile e un pacchetto annuale per non perdersi nemmeno un minuto della Serie C. Anche Rai Sport darà la possibilità di seguire questa sfida in chiaro. Sarà possibile inoltre vedere la gara tra Crotone-Foggia anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play e sul sito di Rai Sport.

Il pronostico

Il Crotone, apparso imballato sabato scorso, dovrebbe far valere la sua superiorità nella gara di ritorno, anche se il Foggia è in fiducia e non si arrenderà facilmente. Si prospetta un match combattuto tra due squadre che si giocano la stagione. Previsti almeno due gol complessivi: ai pitagorici per passare il turno ed accedere alle semifinali basterà vincere con un solo gol di scarto grazie al fatto di essere testa di serie.

Le probabili formazioni di Crotone-Foggia

CROTONE (4-2-3-1): Branduani; Mogos, Cuomo, Golemic, Crialese; Petriccione, Vitale; Tribuzzi, D’Ursi, Chiricò; Gomez.

FOGGIA (3-5-2): Dalmasso; Rutjens, Kontek, Rizzo; Bjarkason, Schenetti, Petermann, Frigerio, Costa; Iacoponi, Peralta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1