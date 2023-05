Lukaku, gatta ci cova sul lago di Como: si apparta con la superstar

Lukaku, ecco cosa è successo sul lago di Como durante i festeggiamenti per le nozze di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo.

Il cambio d’abito della sposa, la vista mozzafiato sul lago di Como e un parterre di invitati a cinque stelle. Quello tra Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo è stato, come prevedibile, un matrimonio esclusivo, pirotecnico, curato in ogni minimo dettaglio. Ma era il minimo che ci si potesse aspettare, da una coppia di star del loro calibro.

Nulla di troppo pomposo o spropositato, però. Gli ospiti erano 120 appena, il che sta a significare che il calciatore e la sua dolce metà hanno invitato solo ed esclusivamente le persone a loro più vicine. Quelle che davvero desideravano avere accanto nel giorno del loro sì. C’era tutta l’Inter, ovviamente, incluso l’inseparabile amico dell’attaccante argentino Romelu Lukaku. Ed è stato proprio lui, ad un certo punto, ad attirare l’attenzione. Non perché abbia fatto o detto qualcosa di eclatante, ma perché le sirene del gossip, si sa, sono sempre in azione. Anche quando, sullo sfondo, un’altra coppia sta suggellando il proprio, di amore.

La notizia del giorno, al di là delle nozze tra il calciatore e la modella e fashion blogger, sua connazionale, è che a Cernobbio, nell’esclusiva location che ha ospitato rito e ricevimento, c’era un’ospite d’eccezione. Qualcuno che vanta, udite udite, la bellezza di oltre 40 milioni di follower tra Instagram e TikTok, numero che la dice lunga sulla sua popolarità. Ma di chi si tratta? E perché la sua presenza ha destato tanto scalpore?

Nuova fiamma per Lukaku?

Iniziamo col dire che stiamo parlando di Megan Thee Stallion, la rapper texana che ha sfondato nel mondo della musica con la hit Hot Girl Summer. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, trattandosi di un matrimonio tra celebrità. Se non fosse che, nel bel mezzo della festa, c’è stato un po’ di “trambusto”.

La superstar, single da qualche tempo, si sarebbe allontanata proprio in compagnia di Lukaku. I due si sarebbero appartati per chiacchierare un po’ in tranquillità, lontano dalla folla, e sarebbero stati paparazzati durante questo momento di “intimità”. È troppo presto per parlare di flirt o di nuovi amori, anche perché nessuno dei due, se la storia fra loro fosse vera, ne ha mai parlato. L’attaccante è riservatissimo ed è difficile che si sbottoni e confermi, eventualmente, questa relazione.

Oltre al fatto che si sono appartati, ha stupito il fatto che la bella Megan non fosse attesa. Nessuno immaginava che alle nozze potesse esserci anche lei, non avendo rapporti diretti con gli sposi. Potrebbe essere stata invitata, dunque, proprio in qualità di +1 di Romelu, ma in assenza di conferme ufficiali si tratta, per il momento, solo di indiscrezioni.