Cagliari-Parma, playoff Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Parma è un match valido per l’andata delle semifinali playoff di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Non sono in pochi a definirla una vera e propria finale anticipata, considerando due outsider le altre semifinaliste, Sudtirol e Bari, in quanto entrambe neopromosse. E sulla carta, la sfida tra Cagliari e Parma, lo è sicuramente. Soprattutto se teniamo conto del valore delle rispettive rose, attrezzate per conquistare la promozione diretta.

Ma qualcosa è andato storto: sia sardi che emiliani sono stati meno costanti nell’arco della stagione rispetto a Frosinone e Genoa, già sicure di giocare in massima serie l’anno prossimo. E per fare ritorno in A dovranno passare dai pericolosi playoff, che mettono in palio l’unico pass rimasto. Il Cagliari, dopo una prima parte di stagione estremamente deludente, ha ricominciato ad ingranare da gennaio in poi, quando ha arruolato un tecnico dall’enorme esperienza come Claudio Ranieri al posto di Fabio Liverani. Gli isolani però si sono fatti soffiare il quarto posto proprio nell’ultima giornata della regular season nonostante la vittoria di Cosenza: hanno chiuso a quota 60 punti, gli stessi del Parma, ma i ducali hanno prevalso grazie al vantaggio negli scontri diretti.

L’ultimo precedente un mese fa

Il quinto posto ha significato dover partire dal turno preliminare. Il Cagliari sabato scorso l’ha spuntata nella gara unica contro l’ostico Venezia, abbattuto 2-1 con una doppietta di uno scatenato Lapadula, cannoniere nonché trascinatore della sua squadra con 23 gol.

Il Parma invece debutterà in questa postseason proprio all’Unipol Domus. Gli uomini guidati da Fabio Pecchia – tecnico che ha già ottenuto due promozioni con Verona e Cremonese – hanno chiuso in crescendo la stagione regolare: da aprile in poi lo score è stato di sei vittorie e due pareggi. I gialloblù sono peraltro imbattuti con il Cagliari: a dicembre finì 1-1 in Sardegna, mentre nella gara di ritorno, giocata solamente un mese fa, il Parma ebbe la meglio 2-1. Ricordiamo che in caso di parità di punteggio al termine della doppia sfida non ci saranno supplementari e rigori ma avanzerà in finale la meglio classificata, il Parma.

Cagliari-Parma: le ultime notizie sulle formazioni

Ranieri deve fare a meno esclusivamente dei lungodegenti Falco e Capradossi. In attacco il dubbio principale riguarda Pavoletti. L’ex Genoa potrebbe partire dalla panchina, con Lapadula che sarà affiancato da uno tra Luvumbo e Prelec.

Tre assenze invece per Pecchia. Camara è squalificato, mentre danno forfait per infortunio Ansaldi e Valenti. Sulla trequarti il ballottaggio è tra Man e Zanimacchia.

Come vedere Cagliari-Parma in diretta tv e in streaming

Cagliari-Parma è in programma martedì alle 20:30 all’Unipol Domus di Cagliari. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Due squadre che stanno bene e che arrivano al momento clou della stagione con parecchie certezze, in particolar modo dal punto di vista offensivo. Il Cagliari sa che dovrà fare qualcosa in più per superare il turno e nel primo round dovrebbe riuscire a spuntarla in una gara da almeno due gol complessivi. La sensazione è che il secondo tempo sarà più movimentato rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Cagliari-Parma

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Obert; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Luvumbo, Lapadula.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Osorio, Coulibaly, Cobbaut, Del Prato; Bernabé, Estevez; Man, Sohm, Benedyczak; Vazquez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1