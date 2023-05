Roland Garros, primo turno: notizie e pronostici martedì 30 maggio

Roland Garros, si conclude il primo turno: in campo anche gli italiani Zeppieri e Vavassori. Ecco le possibili sorprese.

Terzo giorno di gare al Roland Garros 2023. Oggi va in archivio il primo turno dell’atteso Slam parigino: un’altra scorpacciata di partite che andrà a definire il programma del secondo turno anche per quanto riguarda la parte bassa del tabellone.

Finora non ci sono state grosse sorprese nel singolare maschile: l’unico top 10 volato fuori all’esordio è il numero 10 al mondo Auger-Aliassime, eliminato in tre set dal nostro Fabio Fognini. Tra i primi a scendere in campo nella terza giornata del Major transalpino sulla terra rossa c’è anche il finalista dello scorso anno Casper Ruud. Il norvegese, battuto un anno fa da Nadal nell’ultimo atto, ha deluso nella prima parte della stagione. Ma a Roma ha dato chiari segnali di ripresa, arrivando a giocare la semifinale, poi persa contro Rune nel derby tutto scandinavo. Per lui un primo turno che non dovrebbe riservare troppe insidie, contro lo svedese Elias Ymer, numero 155 del ranking: Ruud avrà verosimilmente la meglio in tre set. Favorito anche l’americano JJ Wolf, che nell’ultimo mese non ha fatto malissimo sul mattone tritato seppur non sia la sua superficie preferita: il giapponese Nishioka non sta brillando particolarmente e potrebbe capitolare al termine di un match da almeno quattro set. Interessante, poi, la sfida tra debuttanti, il francese Mpetshi Perricard e l’argentino Olivieri, entrambi fuori dai primi 200 della classifica mondiale.

Il giocatore transalpino, entrato nel tabellone principale grazie ad una wild card, ha meno esperienza sul rosso rispetto al suo avversario e non parte favorito ma grazie al supporto del pubblico amico può sovvertire il pronostico. Sorprese in vista anche nella sfida tra l’americano Tommy Paul e il talento svizzero Dominic Stricker: lo statunitense non dà garanzie su questa superficie e rischia di soffrire oltremodo contro l’esuberante lucky loser.

Zeppieri, sgambetto all’incostante Bublik?

Tra gli italiani in campo anche il romano Giulio Zeppieri, approdato nel main draw grazie a tre belle vittorie nelle qualificazioni. L’azzurro potrebbe fare lo sgambetto all’incostante e imprevedibile Alexander Bublik, che non ha certo un buon rapporto con la terra.

È apparso in gran forma anche Andrea Vavassori, pure lui arrivato dalle qualificazioni. Non è favorito contro il serbo Miomir Kecmanovic, ma non è da escludere che vinca almeno un set. Si profila un confronto lungo ed equilibrato tra i due francesi Richard Gasquet e Arthur Rinderknech, ma occhio all’altro giocatore transalpino, Hugo Gaston, uno che solitamente si esalta davanti al suo pubblico: lo slovacco Molcan è avvisato. Nel singolare femminile la classe 2004 Linda Noskova dovrebbe regolare senza problemi la montenegrina Kovinic, mentre la cinese Zhu e la francese Burel hanno tutto per imporsi sulle favorite Davis e Sorribes Tormo. Previsti almeno tre set, infine, in Kalinina-Parry e Azarenka-Andreescu.