Roland Garros, primo turno: notizie e pronostici lunedì 29 maggio

Roland Garros, seconda carrellata di partite a Parigi: oggi tocca ai favoritissimi Alcaraz e Djokovic ma scendono in campo anche altri italiani.

Seconda carrellata di match al Roland Garros, “orfano” del suo plurivincitore Rafa Nadal per la prima volta dopo diciannove anni. Nella giornata odierna scendono in campo i tennisti sorteggiati nella parte destra del tabellone. I riflettori sono puntati principalmente sui debutti di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, rispettivamente numero uno e tre al mondo nonché i due grandi favoriti per la vittoria finale.

Lo spagnolo, che ha bissato il trionfo di Madrid ma è uscito clamorosamente a Roma contro il semisconosciuto ungherese Marozsan, inizia la scalata verso quello che potrebbe essere il secondo Slam della sua carriera. E lo fa contro un italiano, Flavio Cobolli, che per la prima volta ha fatto il suo ingresso nel tabellone principale di un Major superando le qualificazioni.

Alcaraz non dovrebbe correre grossi rischi e lo stesso vale per Djokovic, anche se il campione serbo tende spesso a partire a rilento negli Slam: occhio al primo set nella sfida con lo statunitense Kovacevic. Fognini è apparso in buona forma a Roma e potrebbe rendere le cose difficili al top ten Felix Auger-Aliassime, che è reduce da un periodo non esaltante ed alle prese con un problema alla spalla. Tra le possibili sorprese nel singolare maschile c’è la possibile vittoria del britannico Draper, che ha fatto molto bene a Lione nonostante non sia uno specialista della terra, contro l’argentino Etcheverry. Infine Wawrinka dovrebbe imporsi nella sfida tra tennisti esperti su Ramos-Vinolas, mentre l’argentino Cachin può sorprendere Thiem, incapace di tornare ai livelli pre-infortunio.

Si profila una gara equilibrata tra Lehecka e Struff: almeno quattro set, come nei match tra Fils – il classe 2004 ha vinto il suo primo titolo a Lione – e Davidovich Fokina e l’altro teenager del circuito Van Assche e il nostro portabandiera Marco Cecchinato.

Cocciaretto sogna il colpaccio

Nel singolare femminile la nostra Elisabetta Cocciaretto può fare lo sgambetto all’esperta Petra Kvitova, che da Miami in poi – in Florida la tennista ceca ha vinto l’ennesimo 1000 della sua carriera – ha giocato una sola partita.

La francese Garcia, tra le più attese a Parigi, liquiderà verosimilmente in due set la cinese Wang. La veterana tedesca Maria invece ha tutto per sovvertire i pronostici contro la brasiliana Haddad Maia, una che sulla terra rossa fa solitamente più fatica rispetto ad altre superfici. L’estone Kontaveit è favorita sulla statunitense Pera, può infine terminare al terzo set la sfida tra Marino e Shnaider, confronto tutt’altro che scontato.