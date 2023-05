Esonero Allegri, Zidane superato: il nuovo allenatore della Juve prende quota

Esonero Allegri: il tecnico della Juventus è sempre più in bilico. Ma anche Zidane è stato superato e il nuovo tecnico prende decisamente quota

La Juventus cerca di capire come muoversi per la prossima stagione. Allegri sì o Allegri no? Il club sfoglia la margherita e sa benissimo che un addio con il tecnico livornese potrà arrivare solamente con un esonero o al massimo trovando un accordo con il tecnico. Sì, di dimissioni non se ne parla proprio.

Più di una volta lo ha ribadito Allegri, che dalla sua parte ha sicuramente il merito di non aver abbandonato la nave nel momento della tempesta. E che tempesta c’è stata dentro la Vecchia Signora, in una stagione che verrà ricordata per la penalizzazione, per la classifica stravolta, per un ricorso vinto in parte e per una nuova penalizzazione a pochi minuti dall’inizio di una partita. Insomma, una situazione quasi surreale per i tifosi bianconeri che però non perdonano ad Allegri il gioco della squadra. Una Juve che raramente si è messa a dominare la partita, che molto spesso è stata in balia dell’avversario anche di qualità minore. Ed è per tale motivo che le valutazioni verranno fatte dopo la gara contro l’Udinese. L’ultima di questo campionato balordo.

Esonero Allegri, Palladino supera Zidane

Ma chi potrebbe sostituire Allegri sulla panchina della Juventus? Una domanda alla quale hanno riposto o almeno stanno cercando di farlo gli analisti di Goldbet, che non mettono Zidane davanti a tutti, ma addirittura Palladino.

Il tecnico del Monza, un ex bianconero, ha esordito in Serie A quest’anno proprio contro la Juventus vincendo uno a zero. E poi ha portato la squadra del presidente Berlusconi nelle zone nobili della classifica della Serie A. E poi ci sono state anche le parole del presidente onorario dei brianzoli che hanno parlato di un contatto tra le parti smentito però dallo stesso Palladino. Bene, il campano si gioca a 8 volte la posta (Allegri ad esempio è a 1,50), mentre Zidane a 10volte la posta. Un poco più distante (12) Montero, mentre in lista c’è pure Gasperini. Ah, per dire: anche Guardiola è quotato: 150 volte la posta. Vi ricordate quando veniva dato alla Juventus che poi ha preso Sarri?