Auger-Aliassime-Fognini, Roland Garros: orario, tv, streaming, pronostici

Auger-Aliassime-Fognini è un match valido per il primo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Fabio Fognini ha rischiato grosso. L’esperto tennista ligure, ormai da mesi fuori dai primi 100 del ranking mondiale (oggi è 130esimo) per entrare nel tabellone principale del Roland Garros avrebbe dovuto passare dalle forche caudine delle qualificazioni.

Alla fine ce l’ha fatta ad bypassarle, ma solamente grazie ai forfait di chi stava davanti a lui. Il nativo di Arma di Taggia ha compiuto 36 anni da qualche giorno e già da un po’ di tempo ventila l’ipotesi ritiro: prima di appendere la racchetta al chiodo però vuole regalarsi un’ultima soddisfazione e chissà che non arrivi proprio in quest’edizione dello Slam parigino. Fognini approda nella capitale francese dopo le ottime prestazioni offerte a Roma: sulla terra rossa del Foro Italico ha battuto Murray e Kecmanovic per poi arrendersi in due set all’attuale numero sei al mondo Rune. Il campione di Montecarlo 2019 nel Masters 1000 della città eterna ha dimostrato di stare finalmente bene dal punto di vista fisico ma soprattutto di avere ancora qualche colpo in canna. Insomma, vietato parlare di giocatore al capolinea. Ma fino a dove potrà spingersi a Parigi?

Il sorteggio, intanto, non è stato dei più benevoli. All’esordio dovrà vedersela con il numero 10 al mondo Felix Auger-Aliassime, in cerca di riscatto dopo un periodo difficile.

Il canadese sembra essersi eclissato dopo l’ottima seconda parte di stagione nel 2022 e sul rosso ha giocato solamente tre partite. Nella scorsa settimana è stato costretto a ritirarsi dal torneo di Lione per un problema alla spalla. Solo uno il precedente con Fognini. I due si sono affrontati nel 2019 a Rio de Janeiro, con Aliassime che ebbe la meglio in due set.

Dove vedere Auger-Aliassime-Fognini in diretta tv e streaming