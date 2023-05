Sudtirol-Bari, playoff Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sudtirol-Bari è un match valido per l’andata delle semifinali playoff di Serie B e si gioca lunedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Scattano le semifinali playoff in Serie B. Il numero di squadre che possono ancora aspirare a giocare in massima serie il prossimo anno si è ridotto a quattro dopo i turni preliminari.

Ne è uscito indenne il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli, che ha spento il sogno della Reggina di Pippo Inzaghi nella gara unica giocata venerdì scorso a Bolzano. Gli altoatesini, sempre molto organizzati in fase di non possesso, hanno resistito agli assalti degli amaranto – otto tiri in porta contro uno – trovando il gol decisivo a pochi secondi da fischio finale con Casiraghi, sull’unica occasione avuta nel corso dei novanta minuti. Una vera e propria favola quella dei biancorossi, che prima di quest’anno non avevano mai messo piede in Serie B ed il cui obiettivo iniziale era portare a casa una salvezza tranquilla. Da quando in panchina è arrivato l’esperto tecnico – arrivato a settembre dopo un inizio disastroso – il Sudtirol ha iniziato ad inanellare una lunga serie di risultati positivi e fino all’ultima giornata della regular season è rimasto fra le prime quattro.

Bari in finale con due pareggi

Ora servirà un altro miracolo sportivo per fare lo sgambetto al ben più quotato Bari, terza forza del campionato dietro a Frosinone e Genoa.

Cambia, però, il regolamento delle semifinali, che si giocano tra andata e ritorno. Ha un significativo vantaggio la meglio classificata – in questo caso la formazione pugliese- che avanzerà in finale in caso di parità nel risultato aggregato, senza dover disputare supplementari e rigori. Va da sé che il Sudtirol dovrà vincerne per forza almeno una per eliminare gli uomini di Michele Mignani. I galletti, anche loro neopromossi, sono andati ben oltre le aspettative pur non riuscendo a tenere il passo delle prime due. Insieme a Cagliari e Parma sono i grandi favoriti di questi playoff. Un pareggio e vittoria il bilancio degli scontri con gli altoatesini in regular season. L’ultimo confronto risale allo scorso 10 aprile, con i pugliesi che prevalsero grazie ad un gol di Morachioli in pieno recupero (0-1).

Come vedere Sudtirol-Bari in diretta tv e in streaming

Sudtirol-Bari è in programma lunedì alle 20:30 allo stadio “Druso” di Bolzano. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Il Bari è qualitativamente superiore al Sudtirol e l’ha dimostrato anche in campionato ma non dovrà commettere l’errore di sottovalutare la squadra di Bisoli. Gli altoatesini a differenza dei pugliesi sanno di non aver nulla da perdere e giocheranno la solita partita difensiva, puntando prima di tutto a non prendere gol. Anche il Bari quest’anno ha brillato in fase di non possesso, motivo per cui ci aspettiamo un match da meno di tre gol totali.

Le probabili formazioni di Sudtirol-Bari

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Vinetot, De Col; Rover, Tait, Belardinelli, Casiraghi; Mazzocchi, Odogwu.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1