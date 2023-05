Gratta e Vinci, scopri il nuovo tagliando da 500mila euro. Ecco il nome e le probabilità di vincita del biglietto da poco in circolazione

C’è un nuovo Gratta e Vinci in giro. Sì, è ufficiale. Così come si legge sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un Gratta e Vinci che mette in palio una vincita massima di 500mila euro. Mica male. E potrete capire anche da questo che ha un valore commerciale di 5euro.

Il suo nome è il “New Tutto per Tutto”. Un nome conosciuto già dagli appassionati di questo gioco. E il primo lotto di tagliandi è fissato nel numero complessivo di 43.200.000. I premi in palio vanno da un minimo di 5 euro a un massimo di 500mila euro. Gli altri premi sono poi di 10 euro, 20 euro, 25 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro, 500 euro, 1.000 euro, 2.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro. In questo caso, così come succede per tutti i Gratta e Vinci tranne che per uno, il Vinci in Grande, la vincita minima è quella del costo dello stesso tagliando. Ma andiamo a vedere adesso, anche in questo caso, e così come vi abbiamo spiegato per tutti i tagliandi in questione, quali sono le probabilità di vincita di questo nuovo gioco che si trova in tabaccheria.

Gratta e Vinci, ecco le probabilità di vincita del nuovo tagliando

Insomma, andiamo a vedere quelle che sono le probabilità di vincita di questo nuovo biglietto in circolazione. Quelle che aiutano a capire se è da comprare o meno.

In questo caso le probabilità di vincita sono davvero assai interessanti. Visto che parliamo di un biglietto vincente, al di sopra dei 5 euro che è il costo dello stesso, che si può trovare ogni 7,83. Molto meno invece per quanto riguarda la vincita massina, visto che parliamo di un biglietto ogni 10.800.000,00. Insomma, se da un lato si può realmente comprare per quello che potrebbe regalare come vincite minori, dall’altro lato difficile – ma è così per tutti – pensare di riuscire a portare a casa i 500mila euro.