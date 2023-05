Totocalcio, l’ultimo montepremi è da urlo: oltre 200mila euro

Totocalcio, domenica prossima ultima schedina della stagione: oltre 200mila euro come montepremi. Nessun 13 nell’ultimo concorso

Ultimo appuntamento domenica prossima con il Totocalcio. Un gioco che è tornato in voga negli ultimi due anni e cioè da quanto lo Stato, modificandolo in alcune cose, ha deciso di rimetterlo in circolo.

E i risultati sono stati decisamente soddisfacenti per tutti. E anche gli scommettitori si sono appassionati alla nuova modalità: ormai le conosciamo tutti, si gioca per il 13, per l’11 e anche per il 9. Che sono quelli che mettono in palio il maggior numero di soldi. Poi ce ne stanno altre di situazioni che si possono creare, ma il bello ovviamente è tentare di prendere tutti i risultati esatti per portare a casa una vincita sicuramente entusiasmante. Ora, nel prossimo weekend, con l’ultima giornata di campionato della Serie A, si potrà giocare l’ultima schedina della stagione. E occhio, perché non c’è stato nessun 13 quindi il montepremi è assai alto. Oltre 200mila euro per passare un’estate dall’altra parte del Mondo – sì, la vacanza esce sicuro – e per togliersi qualche sfizio.

Totocalcio, ecco il montepremi

Allora, partiamo quindi dal montepremi che il Totocalcio metterà in palio nel prossimo fine settimana: la cifra esatta è 202.824 euro. Tanti soldi che aiuterebbero non a cambiare vita, sicuramente qualche toppa la metterebbero.

Nello scorso fine settimana quindi, non ci sono stati tredici come dicevamo ma sono stati piazzati la bellezza di quattro undici che hanno portato a casa 3.929 euro. Ottimo anche il 9, che ha regalato bei soldi ai due fortunati vincitori: sì, in questo caso, la somma vinta è pari a 8.416 euro. Nel computo finale ci entrano anche i trentacinque ‘7’ che hanno portato a casa 717 euro. I trentasette ‘5’ hanno centrato una vincita da 102 euro, mentre ai 123 ‘3’ sono andati 10 euro ciascuno. Nel prossimo fine settimana quindi ci sarà l’ultima possibilità di prendersi una vincita così bella e importante, prima di pensare alla prossima stagione, visto che il Totocalcio andrà a riposo così come il massimo campionato italiano e ritornerà ad agosto in concomitanza ovviamente con la prima giornata della Serie A.