Svitolina-Trevisan, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Svitolina-Trevisan è un match valido per il primo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Parigi val sempre una messa per Martina Trevisan. La capitale francese è il luogo del cuore della tennista azzurra, che nello Slam parigino su terra battuta ha ottenuto finora i migliori risultati della sua carriera.

Nel 2020 approdò a sorpresa ai quarti di finale, ma l’autentico capolavoro l’ha realizzato un anno fa, quando si spinse addirittura fino ad una storica semifinale. Una cavalcata pazzesca e difficilmente pronosticabile che gli ha permesso di restare tra le prime 30 della classifica mondiale per un anno intero e fregiarsi del titolo di numero uno d’Italia. La giocatrice fiorentina, tuttavia, dopo aver tagliato prestigioso traguardo non è più riuscita a far parlare di sé, immagazzinando quasi esclusivamente delusioni. Ecco perché sarà fondamentale difendere i punti conquistati nella passata edizione. In caso di eliminazione al primo turno, infatti, la Trevisan uscirebbe sicuramente dalle prime 60 posizioni.

L’azzurra si esalta spesso a Parigi

Nella scorsa settimana, intanto, non è riuscita a bissare il titolo conquistato nel 2022 a Rabat, in Marocco. Si è fermata ai quarti di finale, costretta al ritiro contro l’austriaca Grabher. Neppure a Roma ha brillato, eliminata al primo turno da Muchova in tre set.

Il sorteggio non è stato benevolo neanche al Roland Garros. Se la vedrà con l’ucraina Elina Svitolina, rientrata da poco nel circuito dopo la maternità. A differenza della Trevisan, la signora Monfils è apparsa in gran forma nelle ultime settimane e proprio sabato scorso ha aggiunto un altro trofeo alla sua bacheca, trionfando nel torneo di Strasburgo. Il migliori risultati di Svitolina al Roland Garros sono stati i tre quarti di finale nel 2015, 2017 e 2020.

Dove vedere Svitolina-Trevisan in diretta tv e streaming