Vince alle slot col trucchetto dello smartphone: alla fine trova le manette

Vince allo slot machine con il trucchetto dello smartphone. Ma trova anche le manette. Ecco cos’è successo a un 39enne. Beccato anche con tessere sanitarie rubate

Furto aggravato con mezzo fraudolento. Questa l’accusa nei confronti di un uomo, classe 1984, arrestato dai carabinieri di Azzano Decimo in Veneto. La storia è assai particolare ed è raccontata da Il Messaggero Veneto.

Il tutto è partito da una segnalazione inviata dal titolare di un bar, che aveva suo interno alcune slot, nella provincia di Pordenone. Da quel momento in poi sono partite le indagini che alla fine hanno ancora portato all’arresto del 39enne. Che, attraverso un sistema fraudolento, sapeva benissimo quali macchinette potevano pagare in quel momento. Il tutto con un cellulare modificato. All’interno dello stesso c’era un sistema elettronico che, nel momento in cui veniva collegato alla slot, era in grado di interagire con il software della macchinetta in questione e analizzare in questo modo i dati della stessa. Il tutto per riuscire a giocare proprio nel momento in cui le possibilità di vincita erano belle alte

Ovviamente, visto che l’uomo riusciva sempre nel colpo e sappiamo benissimo che è assai difficile riuscire a vincere alle slot e sappiamo altrettanto bene come diverse persone si siano rovinate per questo, ha insospettito il titolare di questo bar, che ha fatto sì che scattasse la denuncia.

Nel momento della perquisizione effettuata dalle forze dell’ordine il 39enne è stato trovato anche in possesso di 300euro in monete e non solo, anche di un paio di tessere sanitarie, rubate, che gli permettevano di giocare senza destare nessun sospetto almeno inizialmente. Poi ovviamente le cose sono cambiate e non solo ha trovato gli agenti ad attendendo ma ha trovato le manette. Insomma, un telefono truccato che non ha portato al giusto premio. Per lui. Per gli altri sì, evidentemente.