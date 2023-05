Leicester-West Ham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Leicester-West Ham è una partita valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, pronostici.

Il Leicester è una delle tre squadre ancora in lotta per la permanenza in massima serie ma così come il Leeds non è padrone del proprio destino. La salvezza dipenderà non solo dal risultato nel match casalingo con il West Ham ma anche dal risultato della sfida di Goodison Park tra l’Everton, che ha due punti in più in classifica, e il Bournemouth, ormai salvo ed ufficiosamente già con la testa alle vacanze.

Meno importante invece la gara di Elland Road: nel caso in cui anche dopo questa giornata Leicester e Leeds dovessero avere ancora gli stessi punti, le Foxes avrebbero la meglio grazie alla migliore differenza reti. L’attenzione di Dean Smith e i suoi uomini è dunque interamente rivolta a Liverpool, nella speranza che il Bournemouth compia l’impresa pur non lottando più per alcun obiettivo. Secondo i bookmaker, le chance del Leicester rimangono irrisorie: oggi potrebbe definitivamente chiudersi un’era, quella della squadra che nel 2016 fece emozionare il mondo arrivando a vincere la Premier League contro ogni pronostico con Ranieri in panchina e contro avversari ben più blasonati. Gli ultimi risultati collezionati dal club delle East Midlands, nel frattempo, non fanno ben sperare: Vardy e compagni hanno vinto solo due delle ultime 12 partite casalinghe, perdendo ben otto volte nello stesso lasso di tempo e non riuscendo a mantenere la porta inviolata.

Gli unici pensieri del West Ham sono invece rivolti alla finale di Conference League con la Fiorentina, in programma il prossimo 7 giugno a Praga. La vittoria della coppa sarebbe l’unica soddisfazione degli Hammers in una stagione nettamente al di sotto delle aspettative, trascorsa interamente a lottare per non retrocedere. I londinesi sono salvi da qualche settimana e sollevando la Conference si qualificherebbero all’Europa League da teste di serie. Nell’ultimo turno, tuttavia, non hanno regalato nulla al Leeds, travolto 3-1.

Come vedere Leicester-West Ham in diretta tv e in streaming

Leicester-West Ham è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Difficilmente riuscirà a tenere la porta inviolata, con una difesa colabrodo (67 gol subiti) che non ha mai offerto le dovute garanzie. Ma il Leicester, a un passo da una dolorosa retrocessione, non ha altra scelta in questa partita e tutto sommato gli si può dare fiducia, visto che affronta un West Ham senza particolari motivazioni. Le reti complessive al King Power Stadium saranno verosimilmente almeno due.

Le probabili formazioni di Leicester-West Ham

LEICESTER (4-2-3-1): Iversen; Pereira, Evans, Souttar, Castagne; Soumaré, Tielemans; Tete, Maddison, Barnes; Vardy.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Aguerd, Ogbonna, Emerson Palmieri; Soucek, Rice; Bowen, Paqueta, Cornet; Antonio.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1