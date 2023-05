Southampton-Liverpool, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Southampton-Liverpool è una partita valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, pronostici.

Le striscia di sette vittorie consecutive tra aprile e maggio non è bastata al Liverpool per riacciuffare il quarto posto e la qualificazione alla Champions League.

I Reds si sono svegliati troppo tardi e pagano il prezzo di una prima parte di stagione – in realtà almeno fino allo scorso marzo non c’è stata traccia del vero Liverpool – insoddisfacente, a tratti anche disastrosa. Jurgen Klopp in una delle ultime conferenze stampa ha ammesso i propri errori affermando senza problemi che sia Newcastle che Manchester United, le due squadre su cui Salah e compagni hanno dovuto fare la corsa in queste ultime settimane, erano più meritevoli. La prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie, per la prima volta dopo sei anni, non vedrà dunque il Liverpool ai nastri di partenza: i Reds dovranno consolarsi con l’Europa League ma dalle parti di Anfield Road si parla già di ricostruzione – il centrocampo è da rifondare – nonostante la posizione del tecnico tedesco, in Inghilterra dal 2015, rimanga sempre ben salda.

Il Liverpool nell’ultima giornata di campionato scenderà in campo a Southampton, finora l’unica squadra già certa della retrocessione in Championship.

I Reds non possono essere né raggiunti né andare oltre il quinto posto ma faranno di tutto per non interrompere la lunga serie di risultati positivi, che va avanti da dieci turni. L’ultima sconfitta rimediata dagli uomini di Jurgen Klopp risale al 1 aprile, quando furono sommersi di gol (4-1) dal Manchester City di Pep Guardiola. I Saints invece, una volta retrocessi aritmeticamente, hanno deciso di staccare la spina. Solo sconfitte nelle ultime cinque giornate per i biancorossi, che si apprestano a ripartire dalla serie cadetta.

Come vedere Southampton-Liverpool in diretta tv e in streaming

Southampton-Liverpool è in programma domenica alle 17:30. Si può vedere in diretta tv (non integralmente) tramite Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Klopp potrebbe dare spazio alle seconde linee, ma soprattutto a quei giocatori che hanno già detto addio ai Reds, come Firmino e Milner. Quella di Southampton rischia di essere una gara divertente e movimentata, con il Liverpool che verosimilmente realizzerà dai due ai quattro gol contro una difesa che nelle ultime quattro gare ha incassato 12 reti.

Le probabili formazioni di Southampton-Liverpool

SOUTHAMPTON (4-2-3-1): McCarthy; Bree, Bednarek, Lyanco, Walker-Peters; Ward-Prowse, Lavia; Walcott, Alcaraz, Elyounoussi; Aribo.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas; Milner, Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Luis Diaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3