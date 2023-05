Atletico Madrid-Real Sociedad, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Real Sociedad è una partita della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 19:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’Atletico Madrid è certo di giocare la prossima Champions League. Alla Real Sociedad invece, che adesso ha cinque punti di vantaggio sul Villarreal a due giornate dal termine, manca davvero poco. Ma il più sembra fatto.

Di certo, in caso di vittoria del sottomarino giallo, gli uomini di Alguacil difficilmente brinderanno con l’aritmetica in questo match: sì, l’Atletico Madrid vuole congedarsi nel miglior modo possibile dai propri tifoso dopo un’annata che definire tribolata è dire poco. E allora ecco che i padroni di casa dovrebbero riuscire a vincere il match. Sì, non ci sono dubbi su chi andrà la vittoria in questa partita, nonostante come detto gli uomini di Simeone ormai da chiedere non hanno più nulla.

Ma per quello che è successo durante l’anno, con l’eliminazione dalle coppe immediata – quarto nel girone di Champions l’Atletico e addio anche all’Europa League – e soprattutto con un campionato che praticamente mai è iniziato, i Colchoneros non si possono permettere di salutare con una sconfitta. Tant’è che in campo ci andrà la migliore formazione possibile, per cercare anche di sbloccare presto la pratica.

Come vedere Atletico Madrid-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Real Sociedad è una gara valida per la trentasettesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Pochi dubbi quindi, poche discussioni: in un match che almeno tre gol li dovrebbe regalare – e anche una rete per squadra almeno – sarà l’Atletico Madrid di Simeone a prendersi vittoria e tre punti. Per la Real Sociedad potrebbe in ogni caso arrivare l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Se così non fosse appuntamento rinviato al prossimo turno, l’ultimo del campionato spagnolo.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Sociedad

ATLETICO MADRID (5-3-2): Grbic; Molina, Witsel, Gimenez, Hermoso, Carrasco; De Paul, Koke, Barrios; Griezmann, Correa.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Le Normand, Zubeldia, Munoz; Zubimendi, Merino, Mendez; Kubo, Sorloth, Oyarzabal

POSSIBILE RISULTATO: 2-1