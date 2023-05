Leeds-Tottenham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Leeds-Tottenham è una partita valida per la trentottesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, pronostici.

Il Leeds per una salvezza che, stando così le cose, avrebbe del miracoloso. Il Tottenham invece per evitare di restare fuori da tutto, strappando in extremis la qualificazione alla prossima edizione della Conference League. Non il traguardo sognato ad inizio stagione dagli Spurs, partiti con obiettivi ben più ambiziosi, ma nient’altro che un modo per rendere più “dolce” un’annata in cui i londinesi hanno deluso praticamente su tutti i fronti.

Iniziamo col dire che Kane e compagni non sono padroni del proprio destino. Nelle ultime quattro giornate hanno rimediato tre sconfitte (Liverpool, Aston Villa e Brentford) riuscendo ad avere la meglio esclusivamente sul Crystal Palace. La squadra sembra aver tirato i remi in barca e neppure il traghettatore Ryan Mason – che ha preso il posto degli esonerati Conte e Stellini – è riuscito ad invertire la rotta. Il rendimento deficitario delle ultime settimane ha permesso all’Aston Villa di Unai Emery di effettuare il sorpasso al settimo posto ed in caso di vittoria contro il Brighton – già sicuro del sesto posto della qualificazione all’Europa League – per il Tottenham non ci sarebbe più nulla da fare. In gioco è rientrato addirittura anche il Brentford, che ha un punto in meno degli Spurs, ma le Bees potrebbero dire la loro solamente se i londinesi e i Villans dovessero perdere entrambi.

Per quanto riguarda il Leeds, invece, gli uomini di Sam Allardyce appaiono ormai spacciati. Reduci da ben sette sconfitte nelle ultime nove giornate, i Whites sono penultimi a pari punti con il Leicester ma rispetto alle dirette concorrenti – in lotta per la salvezza c’è pure l’Everton, che ha due punti in più – deve affrontare un match decisamente più complicato. Fermo restando che anche la vittoria potrebbe non bastare se l’Everton (avanti anche nella differenza reti) dovesse evitare la sconfitta contro un Bournemouth già salvo.

Come vedere Leeds-Tottenham in diretta tv e in streaming

Leeds-Tottenham è in programma domenica alle 17:30. Si può vedere in diretta tv (non integralmente) tramite Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Questo Tottenham non fa certo paura: nelle ultime giornate gli Spurs hanno continuato a deludere ma soprattutto ad incassare molti gol. Si profila dunque una gara molto prolifica, da almeno tre gol complessivi, in cui il Leeds baderà quasi esclusivamente ad attaccare, in attesa di ricevere buone notizie da Goodison Park.

Le probabili formazioni di Leeds-Tottenham

LEEDS (4-2-3-1): Robles; Ayling, Kristensen, Wober, Junior Firpo; McKennie, Koch; Harrison, Aaronson, Gnonto; Rodrigo.

TOTTENHAM (4-4-2): Forster; Pedro Porro, Sanchez, Lenglet, Davies; Son, Bissouma, Hojbjerg, Perisic; Kane, Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2