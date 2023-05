Cornet-Giorgi, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Cornet-Giorgi è un match valido per il primo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Non avrà sicuramente il tifo dalla propria parte, Camila Giorgi, nel suo imminente esordio al Roland Garros 2023. La marchigiana debutterà nello Slam francese contro una delle beniamine di casa, Alize Cornet, sul campo Philippe-Chatrier. Si tratta di uno scontro fra tenniste di una certa esperienza – 31 l’italiana, 32 la giocatrice transalpina – che frequentano da diverso tempo il circuito. E che in passato si sono affrontate ben otto volte.

La Giorgi, attuale numero 36 al mondo, è in vantaggio 5-2 nei precedenti. L’ultimo testa a testa risale però a tre anni fa: era il 2020, poco prima dello scoppio della pandemia, quando l’azzurra si impose 2-1 sul cemento indoor di Lione. Per rintracciare invece l’ultima affermazione della Cornet bisogna tornare indietro di parecchi anni, addirittura al 2014, al torneo polacco di Katowice. Da allora ogni volta che si sono affrontate non l’ha più spuntata contro la nativa di Macerata. La vincente di questa sfida dovrà vedersela verosimilmente con la top ten statunitense Jessica Pegula: non si può dire, insomma, che sia stato un sorteggio fortunato per la Giorgi, reduce dalla beffarda sconfitta di Roma. Nella Capitale si è fermata al terzo turno contro la Muchova, dopo essere stata in vantaggio 5-1 nel primo set.

Dove vedere Cornet-Giorgi in diretta tv e streaming