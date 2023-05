Shelton-Sonego, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Shelton-Sonego è un match valido per il primo turno del Roland Garros: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Primo turno interessante e per nulla scontato quello di Lorenzo Sonego al Roland Garros. L’allievo di Gipo Arbino, numero 45 del ranking mondiale, dovrà vedersela con il promettente americano Ben Shelton, 20enne di cui si continua a dire un gran bene e che in poco tempo è stato capace di scalare la classifica, assestandosi tra i primi 40 al mondo. Lo statunitense, classe 2002, ha messo per la prima volta piede fuori dagli Stati Uniti da meno di un anno, nel senso che prima si limitava a giocare i tornei casalinghi.

Ha ottenuto un ottimo risultato agli ultimi Australian Open, spingendosi fino ai quarti di finale, ma per il resto non si registrano acuti degni di nota nella sua prima parte di stagione. Come tutti i suoi connazionali non è abituato a giocare sulla terra rossa, che sta “scoprendo” proprio in questi mesi. Agli Internazionali d’Italia si è fermato al primo turno contro Bublik, mentre a Ginevra, una settimana fa, si è arreso in tre set all’italiano Marco Cecchinato. Non benissimo neppure a Montecarlo, Barcellona, Madrid. Ha disputato più di due partite solamente nel Challenger di Cagliari, fermato dal serbo Djere. Sonego invece viene dalla sconfitta, abbastanza netta, rimediata contro Tsitsipas a Roma, mentre nei due turni precedenti il torinese si era imposto sul francese Chardy e sul giapponese Nishioka.

L’obiettivo del piemontese è bissare il risultato del 2020, l’anno in cui il Roland Garros si giocò eccezionalmente in autunno per via della pandemia. Sonego in quell’edizione si spinse fino agli ottavi. C’è un solo precedente con Shelton, quello della scorsa estate a Cincinnati. Fu un match molto combattuto, con l’americano che prevalse al terzo set.

Dove vedere Shelton-Sonego in diretta tv e streaming