Valencia-Espanyol, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Valencia-Espanyol è una partita della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 19:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Per il Valencia è l’occasione per mettere la parola fine ad una stagione travagliata, iniziata male, continuata peggio, che però potrebbe finire in maniera dolce, con una salvezza conquistata ad una giornata dal termine.

Sì, è proprio così: gli uomini che inizialmente erano di Gattuso, vista anche la campagna acquisti estiva, erano partiti sicuramente con un altro intento. Poi le cose sono precipitate e ancora oggi si deve lottare. Il calendario però è benevolo, visto che al Mestalla arriva un Espanyol che sì può ancora sperare in una salvezza che avrebbe del clamoroso, ma che sicuramente non ha nelle corde quelle qualità che servono per riuscire nel colpo esterno contro una squadra più forte tecnicamente e fisicamente. E che in casa ha messo da parte il maggior numero di punti possibili per raggiungere l’obiettivo.

Negli ultimi cinque confronti infine tra queste due squadre, il Valencia ha vinto due volte, ha pareggiato due, e perso una volta sola ovviamente. In quattro incontri su cinque entrambe hanno trovato la via della rete. Potrebbe succedere anche questa volta. Ma i tre punti se li dovrebbero prendere i padroni di casa.

Come vedere Valencia-Espanyol in diretta tv e streaming

Valencia-Espanyol è una gara valida per la trentasettesima giornata della Liga ed è in programma domenica alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

In un match come detto prima da almeno una rete per squadra, il Valencia ha la possibilità di chiudere i giochi e conquistare la salvezza per così poi pensare a programmare al meglio la prossima stagione. Sì, il Mestalla potrà sorridere nella tarda serata di domenica, visto che i tre punti se li prenderanno Cavani e compagni.

Le probabili formazioni di Valencia-Espanyol

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Correia, Diakhaby, Paulista, Gaya; Guerra, Nico; Lopez, Almeida, Kluivert; Cavani.

ESPANYOL (4-4-2): Pacheco; Gil, Montes, Calero, Cabrera, Olivan; Melamed, Souza, Darder; Braithwaite, Joselu.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1