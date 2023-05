Spezia-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Spezia-Torino è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Ha prevalso la paura di perdere nello scontro diretto con il Lecce ma il punto conquistato in Salento (0-0) ha fatto comunque comodo allo Spezia, nuovamente fuori dalla zona retrocessione. I liguri hanno abbandonato la zona rossa anche grazie al secondo passo falso consecutivo del Verona, l’altra squadra protagonista di una volata salvezza che può ancora regalare parecchi colpi di scena.

Gli scaligeri nell’ultimo turno si sono arresi all’Atalanta e sono tornati terzultimi, lo Spezia invece è di nuovo padrone del proprio destino. Per gli uomini di Leonardo Semplici è il secondo risultato utile di fila dopo la vittoria, indispensabile per poter continuare a restare a galla, contro il Milan. Era da circa due mesi che i bianconeri non riuscivano ad evitare la sconfitta per due partite consecutive, circostanza molto rara in un girone di ritorno in cui le soddisfazioni si contano sulle dita di una mano. Spezia che ora non deve vanificare tutto nel match casalingo contro il Torino, avversario qualitativamente superiore ma che è rimasto senza obiettivi concreti dopo una volta perso il treno per l’Europa. Due gare da vincere a tutti i costi, sia quella con i granata sia quella in programma all’ultima giornata contro una Roma che sarà reduce dalla finale di Europa League.

Il Torino non ha staccato la spina

Lo Spezia in caso di vittoria potrebbe addirittura chiudere i conti già in questa giornata se contemporaneamente il Verona, che ha un punto in meno, dovesse perdere con l’Empoli.

Non sarà semplice però avere la meglio contro un Torino che non dà affatto la sensazione di essere in vacanza, anzi. Gli uomini di Ivan Juric, sebbene possano raggiungere esclusivamente l’ottavo posto, non vogliono staccare la spina. E l’hanno dimostrato contro la Fiorentina (1-1) reagendo dopo essere passati in svantaggio ad inizio ripresa e pareggiando i conti con il dodicesimo gol in campionato di Antonio Sanabria, uno dei più migliorati rispetto allo passata stagione. Il Toro continua stranamente a fare più fatica davanti al proprio pubblico, dove non vince addirittura da marzo. Discorso diverso in trasferta, con i granata che vincono ininterrottamente da tre partite consecutive, tra l’altro chiuse senza subire gol (Lazio, Sampdoria e Verona). Juric ad ogni modo si è detto soddisfatto per aver raggiunto 50 punti. Con due successi nelle ultime due giornate raggiungerebbe quota 56, registrando il terzo miglior risultato nell’era dei tre punti.

Spezia-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Semplici senza Moutinho, Sala, Beck ed Holm, che hanno terminato il loro campionato. In difesa c’è il dubbio Caldara, alle prese con un problema alla caviglia. Il modulo scelto dal tecnico toscano dovrebbe essere il 3-5-2, con Gyasi schierato a tutta fascia e Shomurodov in coppia con Nzola in attacco. Iniziano dalla panchina Verde e Agudelo.

L’unico assente in casa Torino è Radonjic, vittima di una lezione al retto femorale. Poi i soliti ballottaggi: Rodriguez sembra in vantaggio su Vojvoda a sinistra mentre stavolta Miranchuk dovrebbe spuntarla su Karamoh.

Come vedere Spezia-Torino in diretta tv e in streaming

Spezia-Torino in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Picco” di La Spezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. A partire da questa stagione, tuttavia, tutti i match della Serie A saranno trasmessi in diretta tv anche su Sky attraverso il canale tematico Zona DAZN (canale 214). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Lo Spezia ha sempre battuto il Torino al “Picco” da quando frequenta la massima serie: due vittorie su due per i liguri. I granata viaggiano spediti in trasferta ma per la squadra di Semplici è fondamentale non perdere questa partita per restare in corsa per la salvezza ed evitare il controsorpasso del Verona. Le maggiori motivazioni dello Spezia potrebbero dunque fare la differenza. E contribuire a ridurre il divario tecnico in una gara da ritmi bassi, in cui i gol complessivi saranno verosimilmente meno di tre.

Le probabili formazioni di Spezia-Torino

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou; Gyasi, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Shomurodov, Nzola.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1