Salernitana-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Salernitana-Udinese è una partita della trentasettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Un anno fa la Salernitana festeggiò la salvezza solo all’ultima giornata di campionato dopo una rimonta incredibile che è destinata a rimanere nella storia.

Stavolta i granata sono riusciti ad evitare la retrocessione senza patemi, non frequentando praticamente mai la zona retrocessione. Le cose sembravano peggiorare lo scorso febbraio, quando la società decise di sollevare dall’incarico Davide Nicola, l’artefice dell’impresa dell’anno precedente, con un tecnico di respiro internazionale come Paulo Sousa. Inizialmente c’era qualche dubbio sul portoghese, reduce da esperienze poco esaltanti dopo quella di Firenze. Ed invece ha sorpreso tutti: dal suo arrivo la Salernitana ha ritrovato una propria identità, perdendo solo due partite (Lazio ed Empoli). Per il resto ha totalizzato tanti pareggi ma anche tre vittorie, compresa quella ottenuta due settimane fa contro l’Atalanta che ha, di fatto, blindato la permanenza in massima serie. Lunedì scorso, liberi da qualsiasi tipo di pressione, i campani hanno messo paura alla Roma di José Mourinho (2-2) costretta a recuperare due volte, prima con El Shaarawy ed infine con Matic. Sul tabellino dei marcatori per la Salernitana ci sono finiti invece Candreva – autore di un gol spettacolare – e il solito Dia, due grandi protagonisti della stagione granata.

L’Udinese non vince in trasferta da marzo

Iervolino, patron della Salernitana, non è uno che si accontenta. E in queste ultime partite vuole capire se ci siano le basi per poter fare una stagione ancora più ambiziosa.

Ecco perché pretende che la sua squadra non abbassi i giri del motore una volta raggiunto l’obiettivo. In clima di festa gli uomini di Sousa proveranno a chiudere in bellezza contro l’Udinese, in una partita che non alcun valore per la classifica. I friulani di Andrea Sottil in teoria sono ancora in corsa per l’ottavo posto, ma le due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Lazio, concluse senza segnare nemmeno un gol, li hanno di fatto estromessi non solo dalla lotta per l’ottavo posto ma anche da quella per la parte sinistra della classifica. L’Udinese, dopo la partenza brillante che aveva fatto ipotizzare una stagione completamente diversa, chiuderà con ogni probabilità in una posizione anonima, colpa anche di un rendimento deficitario in trasferta, dove non vince dallo scorso 11 marzo.

Il pronostico

L’Udinese in trasferta fa più fatica ma soprattutto segna con il contagocce. La Salernitana vista nelle ultime partite sembra avere più fame rispetto ai friulani e non è da escludere che riesca ad evitare la sconfitta, con l’obiettivo di regalare un’ultima gioia ai propri tifosi. La reti complessive all’Arechi potrebbero essere meno di quattro.

Le probabili formazioni di Salernitana-Udinese

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Troost-Ekong, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Zeegelaar; Samardzic; Beto.

In Salernitana-Udinese le reti complessive saranno meno di tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-0