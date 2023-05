Siviglia-Real Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Siviglia-Real Madrid è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 19:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il Siviglia mercoledì prossimo si giocherà l’Europa League, in quella che è la coppa proprio degli andalusi che hanno un abbonamento speciale con questa manifestazione, contro la Roma. Ed è normale che si pensi a quel match anche se, in caso di sconfitta – e vista la classifica – la truppa di Mendilibar potrebbe rimanere fuori dall’Europa il prossimo anno.

E questo è sicuramente da non sottovalutare in questo match, anche se dall’altro lato c’è un Real Madrid che vuole chiudere al meglio la stagione, regalando qualche gioia, ultima, ai propri tifosi. Insomma, ci sono due squadre che al campionato hanno pochissimo da chiedere ma ce n’è una concentrata verso un’altra partita che ormai è alle porte.

E allora ecco che il Real Madrid potrebbe riuscire nel colpo grosso, esterno, dopo aver vinto in settimana al Bernabeu. Il Siviglia non può rischiare nulla e soprattutto non vuole rischiare nulla. Qualcuno potrebbe anche tirare indietro la gamba, aggiungeremmo pure giustamente, in un momento come questo. Perché Budapest è davvero troppo vicina per rischiare qualcosa.

Come vedere Siviglia-Real Madrid in diretta tv e streaming

Siviglia-Real Madrid è una gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

In un match che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive, appare assai probabile che il Real Madrid possa riuscire nel colpo esterno. E i motivi ve li abbiamo spiegati prima. Nella testa del Siviglia c’è sicuramente solo ed esclusivamente la finale di Budapest.

Le probabili formazioni di Siviglia-Real Madrid

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Montiel, Bade, Rekik, Telles; Fernando, Rakitic; Torres, Lamela, Ocampos; Mir.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Camavinga, Tchouameni, Ceballos; Valverde, Rodrygo, Asensio.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2