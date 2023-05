I pronostici del weekend (27-28 maggio) | Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend: si gioca in Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League, in campo anche l’Eredivisie olandese.

Tutti i principali campionati europei sono ormai giunti alle battute finali, in particolare chiudono i battenti Bundesliga, Premier League ed Eredivisie: si gioca l’ultima giornata.

Everton e Leicester, in lotta per evitare la retrocessione, partono favorite contro Bournemouth e West Ham. Promettono un alto numero di gol Bochum-Bayer Leverkusen, Feyenoord-Vitesse, Twente-Ajax, Southampton-Liverpool, Aston Villa-Brighton, Borussia Mönchengladbach-Augsburg, Brentford-Manchester City e AZ Alkmaar-PSV Eindhoven.

In Bundesliga il Borussia Dortmund va a caccia della vittoria contro il Mainz per festeggiare la clamorosa vittoria del titolo, resa possibile dallo scivolone del Bayern Monaco nella scorsa giornata di campionato.

Le altre partite

Sempre in Germania l’Union Berlino in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League dovrebbe battere in casa il tranquillo Werder Brema. In Serie A la Lazio dovrebbe battere la Cremonese già retrocessa, mentre la sfida tra Fiorentina e Roma che pensano alle finali di Conference League ed Europa League dovrebbe regalare gol.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Bochum-Bayer Leverkusen, Bundesliga, sabato 15:30

• Feyenoord-Vitesse, Eredivisie, domenica 14:30

• Twente-Ajax, Eredivisie, domenica 14:30

• Southampton-Liverpool, Premier League, domenica 17:30

• Aston Villa-Brighton, Premier League, domenica 17:30

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Union Berlino (in Union Berlino-Werder Brema, Bundesliga, sabato 15:30)

• Borussia Dortmund (in Borussia Dortmund-Mainz, Bundesliga, sabato 15:30)

• Lazio (in Lazio-Cremonese, Serie A, sabato 18:00)

• Everton (in Everton-Bournemouth, Premier League, domenica 17:30)

• Leicester (in Leicester-West Ham, Premier League, domenica 17:30)

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere le notifiche con i pronostici sui MARCATORI: CLICCA QUI

Partite da almeno un gol per squadra

• Borussia Mönchengladbach-Augsburg, Bundesliga, sabato 15:30

• Fiorentina-Roma, Serie A, sabato 18:00

• Rennes-Monaco, Ligue 1, sabato 21:00

• Brentford-Manchester City, Premier League, domenica 17:30

• AZ Alkmaar-PSV Eindhoven, Eredivisie, domenica 14:30