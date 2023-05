Cagliari-Venezia, playoff Serie B: tv, formazioni, pronostici

Cagliari-Venezia è la gara del turno preliminare dei playoff di Serie B. Diretta tv, probabili formazioni, pronostici e streaming

Il Cagliari sognava il quarto posto, quello che avrebbe permesso alla squadra di Ranieri di saltare il primo turno preliminare, quello in programma domani sera in Sardegna. Quel posto però è andato al Parma, che aspetta la vincente della sfida per la semifinale.

Ovviamente i padroni di casa, contro il Venezia, sono favoriti. Non solo perché giocano per due risultati su tre – sì, è una gara secca e in caso di pareggio si va ai supplementari senza rigori – ma anche per una qualità della rosa sicuramente migliore. Ci sono pochi dubbi che gli isolani all’inizio della stagione erano stati costruiti per vincere il campionato o per chiudere tra le prime due. Così non è stato, perché con Liverani, poi esonerato, le cose non sono andate benissimo. Ma con Ranieri è iniziata la rimonta, che potrebbe portare alla semifinale. Anche il Venezia nel corso della stagione ha piazzato una rimonta straordinaria con Vanoli in panchina. E, dalla sua, in questa gara senza possibilità d’appello, ha il fatto che in stagione contro il Cagliari non ha mai perso. Quattro a uno in trasferta per una vittoria davvero stratosferica, zero a zero in Laguna. Certo, questo match ha un valore e un significato diverso completamente.

Dicevamo quindi: Cagliari decisamente favorito in questa sfida. Cagliari che dovrebbe anche riuscire ad avere la meglio dentro i 90 minuti di questo match. Così da staccare il pass per le semifinali contro il Parma in programma la prossima settimana. Sì, non c’è respiro in B.

Come vedere Cagliari-Venezia in diretta tv e in streaming

Cagliari-Venezia è in programma sabato 27 maggio alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico di Cagliari-Venezia

Sappiamo benissimo che queste partite hanno una storia a sé. Ma sappiamo benissimo anche che di solito, alla fine, vince quasi sempre la squadra migliore. E in questo caso la squadra migliore è il Cagliari di Ranieri.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Altare, Dossena, Azzi; Nandez, Deiola, Rog; Mancosu; Lapadula, Pavoletti.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Carboni, Modolo; Zampano, Tessmann, Andersen, Cheryshev, Candela; Pohjanpalo, D.Johnsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0