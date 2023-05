Sudtirol-Reggina, playoff Serie B: streaming, formazioni, pronostici

Sudtirol-Reggina è una partita valida per il turno preliminare dei playoff di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Chi farà compagnia a Frosinone e Genoa, le due squadre che hanno conquistato un posto in massima serie già nella regular season? La terza ed ultima promozione la decideranno i playoff, pronti a regalare emozioni à gogo come ogni anno. Si parte con il turno preliminare: la prima gara in programma è quella tra il sorprendente Sudtirol e la Reggina, che torna a disputare la postseason per la prima volta dalla stagione 2010-11.

In questa fase non c’è andata e ritorno: un solo match da dentro o fuori che va in scena in casa della squadra meglio classificata, in questo caso gli altoatesini allenati da Pierpaolo Bisoli. In caso di parità dopo i novanta minuti regolamentari sono previsti i tempi supplementari ma se lo stallo dovesse continuare niente rigori. Si qualifica alle semifinali chi ha fatto più punti in classifica. Un vantaggio non indifferente per Tait e compagni, che avanzerebbero anche in caso di pareggio nei 120 minuti. Il Sudtirol, dicevamo, ha fatto una stagione straordinaria. Partito per raggiungere la salvezza al suo primo anno in cadetteria, è rimasto a lungo tra le prime quattro posizioni. Il quarto posto l’ha perso proprio all’ultima giornata: la sconfitta inaspettata contro un Modena già salvo ha permesso alle più blasonate Cagliari e Parma di effettuare il sorpasso. Ma in ogni caso non è certo stato un finale in crescendo: da metà marzo in poi il Sudtirol ha vinto solo una partita.

Discorso diverso invece per gli amaranto di Pippo Inzaghi, che nonostante la penalizzazione sono riusciti ad accedere alla postseason grazie al successo di venerdì scorso con l’Ascoli. Una rete di Canotto all’ultimo respiro ha permesso alla Reggina di scavalcare il Palermo all’ottavo posto. Fondamentali le due vittorie casalinghe di fila con i marchigiani e con il Como. L’ultimo successo in trasferta invece risale a circa due mesi fa contro il Perugia.

Sudtirol-Reggina: le ultime notizie sulle formazioni

Bisoli si affiderà al suo scolastico 4-4-2 e non deve far fronte a defezioni importanti. Dietro largo a Zaro e Masiello, davanti invece c’è Mazzocchi con il gigante Odogwu. A centrocampo infine si contendono una maglia Casiraghi e Rover.

La Reggina è orfana di uno dei suoi elementi di maggior esperienza e talento, Menez, che è squalificato per tre giornate. Oltre al francese mancherà anche l’honduregno Rivas. In difesa Inzaghi però ritrova Thiago Cionek. Davanti dovrebbero giocare Canotto e Strelec.

Come vedere Sudtirol-Reggina in diretta tv e in streaming

Sudtirol-Reggina è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Druso” di Bolzano. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi quattro anni ha trasmesso la Serie B, ma anche su Helbiz Media, che trasmette le partite del campionato cadetto attraverso la sua app con un cashback sugli abbonamenti da utilizzare per la micromobilità.

Il pronostico

Totale equilibrio nei due precedenti stagionali tra Sudtirol e Reggina: una vittoria per parte per biancorossi e amaranto, entrambe conquistate davanti ai rispettivi tifosi. Due match prolifici, in cui non sono mai stati segnati meno di tre gol, anche se negli ultimi due mesi di campionato gli altoatesini non hanno mai segnato più di una rete nella stessa partita. Ci aspettiamo una gara molto equilibrata e per larga parte contratta, che potrebbe accendersi nella ripresa, visto che ai calabresi non basta il pareggio. Non è da escludere che si possa arrivare ai tempi supplementari.

Le probabili formazioni di Sudtirol-Reggina

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, De Col; Rover, Tait, Belardinelli, Casiraghi; Mazzocchi, Odogwu.

REGGINA (3-5-2): Contini; Loiacono, Thiago Cionek, Terranova; Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara; Canotto, Strelec.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1