Maiorca-Valencia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Maiorca-Valencia è una partita della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 19:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Respira il Valencia. Mentre il Maiorca ormai da un poco di tempo è tranquillo. Insomma, la trentaseiesima giornata della Liga spagnola potrebbe anche dare un verdetto assai importante per la formazione ospite: non quello dell’artimetica certezza di rimanere in Liga, ma sicuramente quello di un passaggio fondamentale per raggiungere la salvezza nelle prossime settimane.

I quattro risultati utili nelle ultime cinque uscite hanno permesso a Cavani e compagni di mettere la testa fuori dall’acqua. Sì, per un certo e lungo periodo della stagione il Valencia è stato in apnea, sperando di uscire fuori dalle zone rosse della classifica del campionato spagnolo. Una situazione aggiustata, come detto, da questo filotto così importante. Con la macchia, comunque, di quei cori razzisti del Mestalla contro Vinicius dello scorso fine settimana che hanno fatto scatenare tante e tante polemiche. Ma noi qui ci occupiamo solamente di campo, e il campo dice che gli ospiti sono in forma e che non hanno nessuna intenzione di fermarsi proprio adesso, sul più bello.

Anche perché dall’altro lato il Maiorca, tranquillo da un poco di tempo, non sta vivendo il suo momento di forma migliore. I 44 punti conquistati fino al momento fanno dormire sonni tranquilli a Muriqi e compagni che, però, ovviamente, non hanno voglia di continuare a perdere. Quindi, in partite come questa, di solito quello che viene fuori è un risultato quasi scritto.

Come vedere Maiorca-Valencia in diretta tv e streaming

Maiorca-Valencia è una gara valida per la trentaseiesima giornata della Liga ed è in programma giovedì alle 19:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Una gara da almeno una rete per squadra. Una gara anche da pareggio. Che darebbe l’aritmetica salvezza al Maiorca, e permetterebbe al Valencia di avvicinarsi all’obiettivo. Sì, alla fine, il punto starebbe bene ad entrambe.

Le probabili formazioni di Maiorca-Valencia

MAIORCA (4-2-3-1): Rajkovic; Sanchez, Valjent, Hadzikadunic, Copete, Pablo Maffeo; Ndiaye, Rodriguez, Baba, Lee Kang-in; Muriqi.

VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili; Correia, Diakhaby, Gabriel Paulista, Gaya; Nico, Guerra, Andre Almeida; Diego Lopez, Cavani, Kluivert.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1